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В "Росконгрессе" допустили участие бизнеса из недружественных стран в ПМЭФ - РИА Новости, 18.04.2025
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05:35 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/pmef-2011951216.html
В "Росконгрессе" допустили участие бизнеса из недружественных стран в ПМЭФ
В "Росконгрессе" допустили участие бизнеса из недружественных стран в ПМЭФ - РИА Новости, 18.04.2025
В "Росконгрессе" допустили участие бизнеса из недружественных стран в ПМЭФ
Бизнесмены из недружественных стран могут принимать участие в ПМЭФ, если разделяют ценности России, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:35:00+03:00
2025-04-18T05:35:00+03:00
александр стуглев
экономика
россия
пмэф
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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Бизнесмены из недружественных стран могут принимать участие в ПМЭФ, если разделяют ценности России, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости. "Мы видим, что бизнесмены из недружественных стран тоже принимают активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Это достаточно открытая площадка, мы никого не ограничиваем. Главное, чтобы участники разделяли наши общие ценности, которые являются основой роста в многополярном мире. И это будет основной темой ПМЭФ 2025 года - "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", - отметил Стуглев. При этом, по его словам, тема ВЭФ-2025 еще не определена. "Тему мы еще не выбрали, но думаю, что в ближайшее время, после проведения организационного комитета, мы все об этом узнаем", - пояснил собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
https://ria.ru/20250409/roskongress-2010178702.html
https://ria.ru/20250403/pmef-2009064610.html
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александр стуглев, экономика, россия, пмэф
Александр Стуглев, Экономика, Россия, ПМЭФ
В "Росконгрессе" допустили участие бизнеса из недружественных стран в ПМЭФ

Стуглев: бизнесмены из недружественных стран могут участвовать в ПМЭФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Бизнесмены из недружественных стран могут принимать участие в ПМЭФ, если разделяют ценности России, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости.
"Мы видим, что бизнесмены из недружественных стран тоже принимают активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Это достаточно открытая площадка, мы никого не ограничиваем. Главное, чтобы участники разделяли наши общие ценности, которые являются основой роста в многополярном мире. И это будет основной темой ПМЭФ 2025 года - "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", - отметил Стуглев.
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При этом, по его словам, тема ВЭФ-2025 еще не определена. "Тему мы еще не выбрали, но думаю, что в ближайшее время, после проведения организационного комитета, мы все об этом узнаем", - пояснил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025
3 апреля, 11:29
 
Александр СтуглевЭкономикаРоссияПМЭФ
 
 
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