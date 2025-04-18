https://ria.ru/20250418/pmef-2011951216.html

В "Росконгрессе" допустили участие бизнеса из недружественных стран в ПМЭФ

В "Росконгрессе" допустили участие бизнеса из недружественных стран в ПМЭФ - РИА Новости, 18.04.2025

В "Росконгрессе" допустили участие бизнеса из недружественных стран в ПМЭФ

Бизнесмены из недружественных стран могут принимать участие в ПМЭФ, если разделяют ценности России, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:35:00+03:00

2025-04-18T05:35:00+03:00

2025-04-18T05:35:00+03:00

александр стуглев

экономика

россия

пмэф

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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Бизнесмены из недружественных стран могут принимать участие в ПМЭФ, если разделяют ценности России, заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев в интервью РИА Новости. "Мы видим, что бизнесмены из недружественных стран тоже принимают активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Это достаточно открытая площадка, мы никого не ограничиваем. Главное, чтобы участники разделяли наши общие ценности, которые являются основой роста в многополярном мире. И это будет основной темой ПМЭФ 2025 года - "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", - отметил Стуглев. При этом, по его словам, тема ВЭФ-2025 еще не определена. "Тему мы еще не выбрали, но думаю, что в ближайшее время, после проведения организационного комитета, мы все об этом узнаем", - пояснил собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

https://ria.ru/20250409/roskongress-2010178702.html

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Дарья Буймова

александр стуглев, экономика, россия, пмэф