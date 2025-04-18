https://ria.ru/20250418/plennye-2011978657.html
Минобороны показало кадры с группой ВСУ, сдавшейся в плен в Курской области
Минобороны показало кадры с группой ВСУ, сдавшейся в плен в Курской области - РИА Новости, 18.04.2025
Минобороны показало кадры с группой ВСУ, сдавшейся в плен в Курской области
Минобороны России показало кадры с группой военнослужащих ВСУ, сдавшейся в плен российским войскам при выходе из окружения в Курской области. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:01:00+03:00
2025-04-18T10:01:00+03:00
2025-04-18T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минобороны России показало кадры с группой военнослужащих ВСУ, сдавшейся в плен российским войскам при выходе из окружения в Курской области. В плен сдалась группа из 14 человек, следует из видео. "При выходе из окружения в Курской области мы поняли, что нас бросили и оставили на смерть, мы решили сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни", - сказал один из пленных.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен при выходе из окружения в Курской области
Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен при выходе из окружения в Курской области
2025-04-18T10:01
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры с группой ВСУ, сдавшейся в плен в Курской области
МО показало сдавшуюся в плен при выходе из окружения группу украинских военных