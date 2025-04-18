https://ria.ru/20250418/plennye-2011978657.html

Минобороны показало кадры с группой ВСУ, сдавшейся в плен в Курской области

Минобороны показало кадры с группой ВСУ, сдавшейся в плен в Курской области - РИА Новости, 18.04.2025

Минобороны показало кадры с группой ВСУ, сдавшейся в плен в Курской области

Минобороны России показало кадры с группой военнослужащих ВСУ, сдавшейся в плен российским войскам при выходе из окружения в Курской области. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:01:00+03:00

2025-04-18T10:01:00+03:00

2025-04-18T10:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минобороны России показало кадры с группой военнослужащих ВСУ, сдавшейся в плен российским войскам при выходе из окружения в Курской области. В плен сдалась группа из 14 человек, следует из видео. "При выходе из окружения в Курской области мы поняли, что нас бросили и оставили на смерть, мы решили сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни", - сказал один из пленных.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

курская область

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2025

Ольга Фомченкова

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Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен при выходе из окружения в Курской области Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен при выходе из окружения в Курской области 2025-04-18T10:01 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность