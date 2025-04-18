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Украинские пленные рассказали, как ВСУ атаковали их беспилотниками - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 18.04.2025 (обновлено: 05:19 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/plennye-2011950458.html
Украинские пленные рассказали, как ВСУ атаковали их беспилотниками
Украинские пленные рассказали, как ВСУ атаковали их беспилотниками - РИА Новости, 18.04.2025
Украинские пленные рассказали, как ВСУ атаковали их беспилотниками
Украинские пленные рассказали РИА Новости, как ВСУ атаковали их беспилотниками во время сдачи в плен и эвакуации российскими военными. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:18:00+03:00
2025-04-18T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские пленные рассказали РИА Новости, как ВСУ атаковали их беспилотниками во время сдачи в плен и эвакуации российскими военными. "Эвакуация была часов в 8 утра. В лесопосадке украинские солдаты увидели, что мы сдались в плен. Начали вести обстрел. И еще летала "Баба-Яга" (вид беспилотника – ред.). Начались сбросы (боеприпасов с дронов – ред.)", - сказал пленный Сергей Стрельчук. Он утвердительно ответил на вопрос о том, стреляла ли в них украинская сторона. По словам другого пленного, Виталия Черного, во время эвакуации на группе не было бронежилетов, но атаки украинских беспилотников не прекращались.
https://ria.ru/20250412/plennyj-2010859835.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинские пленные рассказали, как ВСУ атаковали их беспилотниками

Украинские пленные рассказали, как ВСУ атаковали их дронами во время эвакуации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские пленные рассказали РИА Новости, как ВСУ атаковали их беспилотниками во время сдачи в плен и эвакуации российскими военными.
"Эвакуация была часов в 8 утра. В лесопосадке украинские солдаты увидели, что мы сдались в плен. Начали вести обстрел. И еще летала "Баба-Яга" (вид беспилотника – ред.). Начались сбросы (боеприпасов с дронов – ред.)", - сказал пленный Сергей Стрельчук.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Украинский пленный рассказал, как попал под дружественный огонь
12 апреля, 10:37
Он утвердительно ответил на вопрос о том, стреляла ли в них украинская сторона.
По словам другого пленного, Виталия Черного, во время эвакуации на группе не было бронежилетов, но атаки украинских беспилотников не прекращались.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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