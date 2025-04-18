Украинские пленные рассказали, как ВСУ атаковали их беспилотниками
Украинские пленные рассказали, как ВСУ атаковали их дронами во время эвакуации
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские пленные рассказали РИА Новости, как ВСУ атаковали их беспилотниками во время сдачи в плен и эвакуации российскими военными.
"Эвакуация была часов в 8 утра. В лесопосадке украинские солдаты увидели, что мы сдались в плен. Начали вести обстрел. И еще летала "Баба-Яга" (вид беспилотника – ред.). Начались сбросы (боеприпасов с дронов – ред.)", - сказал пленный Сергей Стрельчук.
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Он утвердительно ответил на вопрос о том, стреляла ли в них украинская сторона.
По словам другого пленного, Виталия Черного, во время эвакуации на группе не было бронежилетов, но атаки украинских беспилотников не прекращались.
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