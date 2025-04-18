https://ria.ru/20250418/plennye-2011950458.html

Украинские пленные рассказали, как ВСУ атаковали их беспилотниками

Украинские пленные рассказали, как ВСУ атаковали их беспилотниками - РИА Новости, 18.04.2025

Украинские пленные рассказали, как ВСУ атаковали их беспилотниками

Украинские пленные рассказали РИА Новости, как ВСУ атаковали их беспилотниками во время сдачи в плен и эвакуации российскими военными. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:18:00+03:00

2025-04-18T05:18:00+03:00

2025-04-18T05:19:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские пленные рассказали РИА Новости, как ВСУ атаковали их беспилотниками во время сдачи в плен и эвакуации российскими военными. "Эвакуация была часов в 8 утра. В лесопосадке украинские солдаты увидели, что мы сдались в плен. Начали вести обстрел. И еще летала "Баба-Яга" (вид беспилотника – ред.). Начались сбросы (боеприпасов с дронов – ред.)", - сказал пленный Сергей Стрельчук. Он утвердительно ответил на вопрос о том, стреляла ли в них украинская сторона. По словам другого пленного, Виталия Черного, во время эвакуации на группе не было бронежилетов, но атаки украинских беспилотников не прекращались.

https://ria.ru/20250412/plennyj-2010859835.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины