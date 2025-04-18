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"Риски поменялись": в США впали в ступор из-за плана Мерца по Украине - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 18.04.2025 (обновлено: 12:12 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/plan-2011953658.html
"Риски поменялись": в США впали в ступор из-за плана Мерца по Украине
"Риски поменялись": в США впали в ступор из-за плана Мерца по Украине - РИА Новости, 18.04.2025
"Риски поменялись": в США впали в ступор из-за плана Мерца по Украине
Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц готов поставить под угрозу Германию ради поставок ракет Taurus на Украину, заявил политический обозреватель... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T06:14:00+03:00
2025-04-18T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
фридрих мерц
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц готов поставить под угрозу Германию ради поставок ракет Taurus на Украину, заявил политический обозреватель Гилберт Доктороу на YouTube."Риски поменялись. С приходом к власти президента США Дональда Трампа появились новые сомнения в желании Вашингтона защищать союзников. &lt;…&gt; США, например, из-за предоставления раздведданных уже стали законной целью для России. &lt;…&gt; Германия может начать поставки Taurus и предоставить специалистов для управления. То есть Мерц готов стать прямой стороной конфликта и законной целью. Он даже предположил, что целью этих ракет может быть Крымский мост. Готов ли он к ответной реакции на такое?" — сказал он.Кроме того, обозреватель отметил, что подобные высказывания вводят в ступор, особенно если учитывать, что отец Фридриха Мерца воевал на стороне нацистов во время Второй мировой войны.Ранее Мерц допустил возможность поставки Германией ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил России. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию.До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250417/germaniya-2011918998.html
https://ria.ru/20250414/merts-2011201101.html
https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html
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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Риски поменялись": в США впали в ступор из-за плана Мерца по Украине

Профессор Доктороу: Мерц готов рискнуть и стать прямой стороной конфликта

© AP Photo / Michael Sohn Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц готов поставить под угрозу Германию ради поставок ракет Taurus на Украину, заявил политический обозреватель Гилберт Доктороу на YouTube.
"Риски поменялись. С приходом к власти президента США Дональда Трампа появились новые сомнения в желании Вашингтона защищать союзников. <…> США, например, из-за предоставления раздведданных уже стали законной целью для России. <…> Германия может начать поставки Taurus и предоставить специалистов для управления. То есть Мерц готов стать прямой стороной конфликта и законной целью. Он даже предположил, что целью этих ракет может быть Крымский мост. Готов ли он к ответной реакции на такое?" — сказал он.
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Кроме того, обозреватель отметил, что подобные высказывания вводят в ступор, особенно если учитывать, что отец Фридриха Мерца воевал на стороне нацистов во время Второй мировой войны.
Ранее Мерц допустил возможность поставки Германией ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил России. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию.
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До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияФридрих МерцВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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