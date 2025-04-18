https://ria.ru/20250418/plan-2011953658.html

"Риски поменялись": в США впали в ступор из-за плана Мерца по Украине

"Риски поменялись": в США впали в ступор из-за плана Мерца по Украине - РИА Новости, 18.04.2025

"Риски поменялись": в США впали в ступор из-за плана Мерца по Украине

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц готов поставить под угрозу Германию ради поставок ракет Taurus на Украину, заявил политический обозреватель... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T06:14:00+03:00

2025-04-18T06:14:00+03:00

2025-04-18T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц готов поставить под угрозу Германию ради поставок ракет Taurus на Украину, заявил политический обозреватель Гилберт Доктороу на YouTube."Риски поменялись. С приходом к власти президента США Дональда Трампа появились новые сомнения в желании Вашингтона защищать союзников. <…> США, например, из-за предоставления раздведданных уже стали законной целью для России. <…> Германия может начать поставки Taurus и предоставить специалистов для управления. То есть Мерц готов стать прямой стороной конфликта и законной целью. Он даже предположил, что целью этих ракет может быть Крымский мост. Готов ли он к ответной реакции на такое?" — сказал он.Кроме того, обозреватель отметил, что подобные высказывания вводят в ступор, особенно если учитывать, что отец Фридриха Мерца воевал на стороне нацистов во время Второй мировой войны.Ранее Мерц допустил возможность поставки Германией ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил России. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию.До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus. Он даже грозился выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае — передать ракеты ВСУ. Впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250417/germaniya-2011918998.html

https://ria.ru/20250414/merts-2011201101.html

https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html

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