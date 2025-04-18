https://ria.ru/20250418/peskov-2012046199.html

Песков назвал приоритет России в вопросе перемирия на Украине

Песков назвал приоритет России в вопросе перемирия на Украине - РИА Новости, 18.04.2025

Песков назвал приоритет России в вопросе перемирия на Украине

Россия стремится к урегулированию конфликта на Украине с учетом своих интересов и открыта к диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:54:00+03:00

2025-04-18T12:54:00+03:00

2025-04-18T12:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

украина

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия стремится к урегулированию конфликта на Украине с учетом своих интересов и открыта к диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия стремится к урегулированию этого конфликта (на Украине - ред.), к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога. Мы продолжаем этот диалог", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250418/peskov-2012044597.html

россия

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2025

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дмитрий песков, россия, украина