https://ria.ru/20250418/peskov-2012046199.html
Песков назвал приоритет России в вопросе перемирия на Украине
Песков назвал приоритет России в вопросе перемирия на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
Песков назвал приоритет России в вопросе перемирия на Украине
Россия стремится к урегулированию конфликта на Украине с учетом своих интересов и открыта к диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:54:00+03:00
2025-04-18T12:54:00+03:00
2025-04-18T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия стремится к урегулированию конфликта на Украине с учетом своих интересов и открыта к диалогу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия стремится к урегулированию этого конфликта (на Украине - ред.), к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога. Мы продолжаем этот диалог", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250418/peskov-2012044597.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Украина
Песков назвал приоритет России в вопросе перемирия на Украине
Песков: РФ стремится к урегулированию на Украине с учетом своих интересов