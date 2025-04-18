https://ria.ru/20250418/peskov-2012044168.html

Песков: прогресс по Украине связан с мораторием на удары по энергетике

Песков: прогресс по Украине связан с мораторием на удары по энергетике - РИА Новости, 18.04.2025

Песков: прогресс по Украине связан с мораторием на удары по энергетике

Определённый прогресс по Украине уже есть, он связан с временным мораторием на нанесение ударов по объектам энергетики, но впереди еще много обсуждений, заявил... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:50:00+03:00

2025-04-18T12:50:00+03:00

2025-04-18T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

россия

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Определённый прогресс по Украине уже есть, он связан с временным мораторием на нанесение ударов по объектам энергетики, но впереди еще много обсуждений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это, наверное, конечно, нужно вопрос задавать в Вашингтоне. Мы считаем, что определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем мораторием, временным мораторием, которого придерживалась Россия, мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений", - сказал Песков журналистам на вопрос, насколько, по мнению Кремля, вероятен вариант того, что США могут выйти из процесса мирного урегулирования на Украине.

https://ria.ru/20250418/peskov-2012043447.html

украина

россия

вашингтон (штат)

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дмитрий песков, украина, россия, вашингтон (штат)