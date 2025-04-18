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Россия придерживалась моратория на удары по энергетики, заявил Песков - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 18.04.2025 (обновлено: 13:41 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/peskov-2012043447.html
Россия придерживалась моратория на удары по энергетики, заявил Песков
Россия придерживалась моратория на удары по энергетики, заявил Песков - РИА Новости, 18.04.2025
Россия придерживалась моратория на удары по энергетики, заявил Песков
Россия придерживалась моратория о ненанесении ударов по объектам энергетики, чего нельзя сказать об Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:49:00+03:00
2025-04-18T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
украина
сша
в мире
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия придерживалась моратория о ненанесении ударов по объектам энергетики, чего нельзя сказать об Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская Федерация придерживалась этого моратория (по ненанесению ударов по объектам энергетики РФ и Украины - ред.), чего не скажешь об украинской стороне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько, по мнению Кремля, вероятен вариант того, что США могут выйти из процесса мирного урегулирования на Украине.Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля Минобороны РФ.Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
https://ria.ru/20250418/peskov-2012044168.html
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дмитрий песков, россия, украина, сша, в мире, вооруженные силы украины, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Украина, США, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Россия придерживалась моратория на удары по энергетики, заявил Песков

Песков: РФ придерживалась моратория на удары по энергетике, в отличие от Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия придерживалась моратория о ненанесении ударов по объектам энергетики, чего нельзя сказать об Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская Федерация придерживалась этого моратория (по ненанесению ударов по объектам энергетики РФ и Украины - ред.), чего не скажешь об украинской стороне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько, по мнению Кремля, вероятен вариант того, что США могут выйти из процесса мирного урегулирования на Украине.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Песков: прогресс по Украине связан с мораторием на удары по энергетике
12:50
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля Минобороны РФ.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Небензя прокомментировал ситуацию с мораторием на удары по энергетике
00:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияУкраинаСШАВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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