https://ria.ru/20250418/peskov-2012043447.html

Россия придерживалась моратория на удары по энергетики, заявил Песков

Россия придерживалась моратория на удары по энергетики, заявил Песков - РИА Новости, 18.04.2025

Россия придерживалась моратория на удары по энергетики, заявил Песков

Россия придерживалась моратория о ненанесении ударов по объектам энергетики, чего нельзя сказать об Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:49:00+03:00

2025-04-18T12:49:00+03:00

2025-04-18T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия придерживалась моратория о ненанесении ударов по объектам энергетики, чего нельзя сказать об Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская Федерация придерживалась этого моратория (по ненанесению ударов по объектам энергетики РФ и Украины - ред.), чего не скажешь об украинской стороне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько, по мнению Кремля, вероятен вариант того, что США могут выйти из процесса мирного урегулирования на Украине.Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля Минобороны РФ.Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

https://ria.ru/20250418/peskov-2012044168.html

https://ria.ru/20250418/nebenzya-2011934945.html

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дмитрий песков, россия, украина, сша, в мире, вооруженные силы украины, владимир путин, владимир зеленский