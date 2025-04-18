https://ria.ru/20250418/peskov-2012042916.html

Песков заявил о сложности в контактах по украинскому урегулированию

Песков заявил о сложности в контактах по украинскому урегулированию - РИА Новости, 18.04.2025

Песков заявил о сложности в контактах по украинскому урегулированию

Контакты по украинскому урегулированию идут сложно, тема непростая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:47:00+03:00

2025-04-18T12:47:00+03:00

2025-04-18T12:47:00+03:00

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Контакты по украинскому урегулированию идут сложно, тема непростая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Достаточно сложно идут контакты, потому что, естественно, тема непростая, тема украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250417/mid-2011825759.html

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россия, дмитрий песков, в мире