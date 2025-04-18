Тезка Кэти Перри из Австралии обвинила певицу в нарушении авторских прав
WSJ: полная тезка Кэти Перри подала на нее в суд за нарушение авторских прав
© AP Photo / Rich FuryКэти Перри
© AP Photo / Rich Fury
Кэти Перри. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Австралийский дизайнер одежды Кэти Перри подала судебный иск в отношении американской певицы Кэти Перри за нарушение авторских прав, сообщает газета Wall Street Journal.
"Одна - международная поп-звезда, которая недавно побывала в космосе. Другая - дизайнер одежды. Австралийский суд решит, кто из них получит право претендовать на свое имя", - пишет издание.
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Австралийский дизайнер Кэти Перри, которая делает одежду под одноименным брендом, обвиняет американскую музыкальную исполнительницу в нарушении прав на собственную торговую марку. По данным газеты, это дело рассматривалось в австралийских судах более пяти лет и имело неоднозначные результаты. Так, в 2023 году дизайнер выиграла процесс, но через год апелляционный суд отменил это решение.
Как уточняет издание, теперь Верховный суд Австралии пересмотрит дело, предполагая, что в вынесении своего решения апелляционный суд мог полагаться "на ложную предпосылку о славе", что угрожает местным австралийским брендам.
По информации газеты, конфликт между двумя Перри возник в 2009 году, спустя год после выхода дебютного сингла американской певицы - I Kissed a Girl. Тогда представители звезды обратились к австралийскому дизайнеру, чтобы договориться об использовании схожих имен и фамилии, на что она ответила отказом. По утверждению самой австралийской Перри, она не получала никаких предложений.
Как утверждает дизайнер, свой бренд она запустила в 2006 году, на протяжении всего следующего года работала над ним и в 2009 году официально зарегистрировала его. По ее словам, это было до того, как американская певица добилась успеха в Австралии.
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