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Тезка Кэти Перри из Австралии обвинила певицу в нарушении авторских прав - РИА Новости, 18.04.2025
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Шоубиз
 
14:14 18.04.2025 (обновлено: 14:16 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/perri-2012067408.html
Тезка Кэти Перри из Австралии обвинила певицу в нарушении авторских прав
Тезка Кэти Перри из Австралии обвинила певицу в нарушении авторских прав - РИА Новости, 18.04.2025
Тезка Кэти Перри из Австралии обвинила певицу в нарушении авторских прав
Австралийский дизайнер одежды Кэти Перри подала судебный иск в отношении американской певицы Кэти Перри за нарушение авторских прав, сообщает газета Wall Street РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:14:00+03:00
2025-04-18T14:16:00+03:00
шоубиз
австралия
кэти перри (хадсон)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Австралийский дизайнер одежды Кэти Перри подала судебный иск в отношении американской певицы Кэти Перри за нарушение авторских прав, сообщает газета Wall Street Journal. "Одна - международная поп-звезда, которая недавно побывала в космосе. Другая - дизайнер одежды. Австралийский суд решит, кто из них получит право претендовать на свое имя", - пишет издание. Австралийский дизайнер Кэти Перри, которая делает одежду под одноименным брендом, обвиняет американскую музыкальную исполнительницу в нарушении прав на собственную торговую марку. По данным газеты, это дело рассматривалось в австралийских судах более пяти лет и имело неоднозначные результаты. Так, в 2023 году дизайнер выиграла процесс, но через год апелляционный суд отменил это решение. Как уточняет издание, теперь Верховный суд Австралии пересмотрит дело, предполагая, что в вынесении своего решения апелляционный суд мог полагаться "на ложную предпосылку о славе", что угрожает местным австралийским брендам. По информации газеты, конфликт между двумя Перри возник в 2009 году, спустя год после выхода дебютного сингла американской певицы - I Kissed a Girl. Тогда представители звезды обратились к австралийскому дизайнеру, чтобы договориться об использовании схожих имен и фамилии, на что она ответила отказом. По утверждению самой австралийской Перри, она не получала никаких предложений. Как утверждает дизайнер, свой бренд она запустила в 2006 году, на протяжении всего следующего года работала над ним и в 2009 году официально зарегистрировала его. По ее словам, это было до того, как американская певица добилась успеха в Австралии.
https://ria.ru/20250415/shepard-2011386810.html
https://ria.ru/20250414/kosmos-2011261982.html
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австралия, кэти перри (хадсон)
Шоубиз, Австралия, Кэти Перри (Хадсон)
Тезка Кэти Перри из Австралии обвинила певицу в нарушении авторских прав

WSJ: полная тезка Кэти Перри подала на нее в суд за нарушение авторских прав

© AP Photo / Rich FuryКэти Перри
Кэти Перри - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Rich Fury
Кэти Перри. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Австралийский дизайнер одежды Кэти Перри подала судебный иск в отношении американской певицы Кэти Перри за нарушение авторских прав, сообщает газета Wall Street Journal.
"Одна - международная поп-звезда, которая недавно побывала в космосе. Другая - дизайнер одежды. Австралийский суд решит, кто из них получит право претендовать на свое имя", - пишет издание.
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В Сети раскритиковали Кэти Перри за полет в космос
15 апреля, 16:12
Австралийский дизайнер Кэти Перри, которая делает одежду под одноименным брендом, обвиняет американскую музыкальную исполнительницу в нарушении прав на собственную торговую марку. По данным газеты, это дело рассматривалось в австралийских судах более пяти лет и имело неоднозначные результаты. Так, в 2023 году дизайнер выиграла процесс, но через год апелляционный суд отменил это решение.
Как уточняет издание, теперь Верховный суд Австралии пересмотрит дело, предполагая, что в вынесении своего решения апелляционный суд мог полагаться "на ложную предпосылку о славе", что угрожает местным австралийским брендам.
По информации газеты, конфликт между двумя Перри возник в 2009 году, спустя год после выхода дебютного сингла американской певицы - I Kissed a Girl. Тогда представители звезды обратились к австралийскому дизайнеру, чтобы договориться об использовании схожих имен и фамилии, на что она ответила отказом. По утверждению самой австралийской Перри, она не получала никаких предложений.
Как утверждает дизайнер, свой бренд она запустила в 2006 году, на протяжении всего следующего года работала над ним и в 2009 году официально зарегистрировала его. По ее словам, это было до того, как американская певица добилась успеха в Австралии.
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14 апреля, 23:31
 
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