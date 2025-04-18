https://ria.ru/20250418/patriarkh-2012205365.html

Феофил III благословил делегацию по принесению Благодатного огня в Москву

Феофил III благословил делегацию по принесению Благодатного огня в Москву - РИА Новости, 18.04.2025

Феофил III благословил делегацию по принесению Благодатного огня в Москву

Патриарх Иерусалимский Феофил III благословил делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию на аудиенции в Иерусалиме,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T22:36:00+03:00

2025-04-18T22:36:00+03:00

2025-04-18T22:36:00+03:00

религия

москва

иерусалим

россия

феофил iii (патриарх иерусалимский)

русская православная церковь

фонд андрея первозванного

религиозные праздники

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ИЕРУСАЛИМ, 18 апр - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III благословил делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию на аудиенции в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости. "Ваша миссия, которую вы осуществляете здесь, очень важна для христианского присутствия и стабильности. Я хотел бы благословить вас и поблагодарить вас, ваши семьи и ваших друзей. Это особенно важно, когда люди стремятся к разрушению", - сказал патриарх Иерусалимский, принимая делегацию. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск, – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20250418/paskha-1864345722.html

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

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