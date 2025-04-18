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Патриарх Иерусалимский передал слова благодарности Путину - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
22:32 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/patriarkh-2012204624.html
Патриарх Иерусалимский передал слова благодарности Путину
Патриарх Иерусалимский передал слова благодарности Путину - РИА Новости, 18.04.2025
Патриарх Иерусалимский передал слова благодарности Путину
Патриарх Иерусалимский Феофил III накануне Великой субботы, когда сходит Благодатный огонь, передал слова благодарности президенту России Владимиру Путину,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T22:32:00+03:00
2025-04-18T22:32:00+03:00
религия
россия
иерусалим
владимир путин
феофил iii (патриарх иерусалимский)
московский патриархат
русская православная церковь
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ИЕРУСАЛИМ, 18 апр - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III накануне Великой субботы, когда сходит Благодатный огонь, передал слова благодарности президенту России Владимиру Путину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, и главе отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Волоколамскому Антонию (Севрюку), отметив верность президента России данному слову. "Я бы хотел через вас передать привет патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, митрополиту Волоколамскому Антонию и президенту России Владимиру Путину... Самое главное - то, что он обещает, он всегда выполняет. Пожалуйста, передайте ему слова благодарности от меня", - сказал патриарх на встрече с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшей за Благодатным огнем. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ - Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, как уточнили в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
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россия, иерусалим, владимир путин, феофил iii (патриарх иерусалимский), московский патриархат, русская православная церковь, религиозные праздники, в мире, израиль
Религия, Россия, Иерусалим, Владимир Путин, Феофил III (Патриарх Иерусалимский), Московский Патриархат, Русская православная церковь, Религиозные праздники, В мире, Израиль
Патриарх Иерусалимский передал слова благодарности Путину

Патриарх Иерусалимский Феофил III поблагодарил Путина накануне Великой субботы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Иерусалимский Феофил III - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Иерусалимский Феофил III . Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 18 апр - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III накануне Великой субботы, когда сходит Благодатный огонь, передал слова благодарности президенту России Владимиру Путину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, и главе отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Волоколамскому Антонию (Севрюку), отметив верность президента России данному слову.
"Я бы хотел через вас передать привет патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, митрополиту Волоколамскому Антонию и президенту России Владимиру Путину... Самое главное - то, что он обещает, он всегда выполняет. Пожалуйста, передайте ему слова благодарности от меня", - сказал патриарх на встрече с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшей за Благодатным огнем.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
00:49
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ - Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, как уточнили в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Пасха в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Пасха в Москве в 2025 году: расписание мероприятий и богослужений
Вчера, 18:53
 
РелигияРоссияИерусалимВладимир ПутинФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Московский ПатриархатРусская православная церковьРелигиозные праздникиВ миреИзраиль
 
 
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