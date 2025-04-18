https://ria.ru/20250418/patriarkh-2012204624.html

Патриарх Иерусалимский передал слова благодарности Путину

Патриарх Иерусалимский передал слова благодарности Путину - РИА Новости, 18.04.2025

Патриарх Иерусалимский передал слова благодарности Путину

Патриарх Иерусалимский Феофил III накануне Великой субботы, когда сходит Благодатный огонь, передал слова благодарности президенту России Владимиру Путину,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T22:32:00+03:00

2025-04-18T22:32:00+03:00

2025-04-18T22:32:00+03:00

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ИЕРУСАЛИМ, 18 апр - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III накануне Великой субботы, когда сходит Благодатный огонь, передал слова благодарности президенту России Владимиру Путину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, и главе отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Волоколамскому Антонию (Севрюку), отметив верность президента России данному слову. "Я бы хотел через вас передать привет патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, митрополиту Волоколамскому Антонию и президенту России Владимиру Путину... Самое главное - то, что он обещает, он всегда выполняет. Пожалуйста, передайте ему слова благодарности от меня", - сказал патриарх на встрече с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшей за Благодатным огнем. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ - Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, как уточнили в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

https://ria.ru/20250418/paskha-1864345722.html

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