Патриарх Иерусалимский передал слова благодарности Путину
Патриарх Иерусалимский Феофил III поблагодарил Путина накануне Великой субботы
Патриарх Иерусалимский Феофил III . Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 18 апр - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III накануне Великой субботы, когда сходит Благодатный огонь, передал слова благодарности президенту России Владимиру Путину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, и главе отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Волоколамскому Антонию (Севрюку), отметив верность президента России данному слову.
"Я бы хотел через вас передать привет патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, митрополиту Волоколамскому Антонию и президенту России Владимиру Путину... Самое главное - то, что он обещает, он всегда выполняет. Пожалуйста, передайте ему слова благодарности от меня", - сказал патриарх на встрече с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшей за Благодатным огнем.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ - Белгород, Брянск, Курск, а также в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, как уточнили в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.