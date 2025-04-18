https://ria.ru/20250418/paskha-2012023410.html
Священнослужители РПЦ проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки
Священнослужители РПЦ проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки - РИА Новости, 18.04.2025
Священнослужители РПЦ проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки
Священники Русской православной церкви проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки, информирует пресс-служба Патриаршего экзархата Африки. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:02:00+03:00
2025-04-18T12:02:00+03:00
2025-04-18T12:02:00+03:00
религия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Священники Русской православной церкви проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки, информирует пресс-служба Патриаршего экзархата Африки. Праздник Светлой Пасхи - Воскресение Христово - Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля. "В преддверии праздника Светлой Пасхи Патриарший экзархат Африки по согласованию с епархиальными архиереями направил священнослужителей Русской православной церкви в шестнадцать стран Африканского континента для совершения пасхальных богослужений", - говорится в сообщении. В Пасху духовенство совершит праздничные службы на приходах Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий Патриаршего экзархата Африки, посольствах РФ, Русских домах и других официальных российских учреждениях. "Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин совершит пасхальную литургию в ночь с 19 на 20 апреля в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южно-Африканской епархии в ЮАР", - сообщила пресс-служба. Среди стран, где священники из России совершат пасхальные службы, - Гвинейская Республика, которую впервые посетит председатель миссионерского отдела экзархата иерей Георгий Максимов, добавили в пресс-службе. В ряд стран также будут проведены праздничные благотворительные акции, просветительские и духовные беседы. Кроме того, будет роздана православная литература, богослужебные тексты, церковная утварь, иконы и крестики.
https://ria.ru/20250417/rpts-2011764336.html
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справки, африка, россия, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), сергий радонежский, русская православная церковь
Религия, Справки, Африка, Россия, Зарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки), Сергий Радонежский, Русская православная церковь
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Священники Русской православной церкви проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки, информирует пресс-служба Патриаршего экзархата Африки.
Праздник Светлой Пасхи - Воскресение Христово - Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля.
"В преддверии праздника Светлой Пасхи Патриарший экзархат Африки по согласованию с епархиальными архиереями направил священнослужителей Русской православной церкви в шестнадцать стран Африканского континента для совершения пасхальных богослужений", - говорится в сообщении.
В Пасху духовенство совершит праздничные службы на приходах Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий Патриаршего экзархата Африки, посольствах РФ, Русских домах и других официальных российских учреждениях.
"Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин совершит пасхальную литургию в ночь с 19 на 20 апреля в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южно-Африканской епархии в ЮАР", - сообщила пресс-служба.
Среди стран, где священники из России совершат пасхальные службы, - Гвинейская Республика, которую впервые посетит председатель миссионерского отдела экзархата иерей Георгий Максимов, добавили в пресс-службе. В ряд стран также будут проведены праздничные благотворительные акции, просветительские и духовные беседы. Кроме того, будет роздана православная литература, богослужебные тексты, церковная утварь, иконы и крестики.