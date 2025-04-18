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Священнослужители РПЦ проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
12:02 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/paskha-2012023410.html
Священнослужители РПЦ проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки
Священнослужители РПЦ проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки - РИА Новости, 18.04.2025
Священнослужители РПЦ проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки
Священники Русской православной церкви проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки, информирует пресс-служба Патриаршего экзархата Африки. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:02:00+03:00
2025-04-18T12:02:00+03:00
религия
справки
африка
россия
зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)
сергий радонежский
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Священники Русской православной церкви проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки, информирует пресс-служба Патриаршего экзархата Африки. Праздник Светлой Пасхи - Воскресение Христово - Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля. "В преддверии праздника Светлой Пасхи Патриарший экзархат Африки по согласованию с епархиальными архиереями направил священнослужителей Русской православной церкви в шестнадцать стран Африканского континента для совершения пасхальных богослужений", - говорится в сообщении. В Пасху духовенство совершит праздничные службы на приходах Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий Патриаршего экзархата Африки, посольствах РФ, Русских домах и других официальных российских учреждениях. "Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин совершит пасхальную литургию в ночь с 19 на 20 апреля в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южно-Африканской епархии в ЮАР", - сообщила пресс-служба. Среди стран, где священники из России совершат пасхальные службы, - Гвинейская Республика, которую впервые посетит председатель миссионерского отдела экзархата иерей Георгий Максимов, добавили в пресс-службе. В ряд стран также будут проведены праздничные благотворительные акции, просветительские и духовные беседы. Кроме того, будет роздана православная литература, богослужебные тексты, церковная утварь, иконы и крестики.
https://ria.ru/20250417/rpts-2011764336.html
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справки, африка, россия, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки), сергий радонежский, русская православная церковь
Религия, Справки, Африка, Россия, Зарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки), Сергий Радонежский, Русская православная церковь

Священнослужители РПЦ проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки

CC BY-SA 4.0 / Maxim Massalitin / Воскресенский храм в Рабате, Морокко
Воскресенский храм в Рабате, Морокко - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Maxim Massalitin /
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Священники Русской православной церкви проведут пасхальные богослужения в 16 странах Африки, информирует пресс-служба Патриаршего экзархата Африки.
Праздник Светлой Пасхи - Воскресение Христово - Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля.
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"В преддверии праздника Светлой Пасхи Патриарший экзархат Африки по согласованию с епархиальными архиереями направил священнослужителей Русской православной церкви в шестнадцать стран Африканского континента для совершения пасхальных богослужений", - говорится в сообщении.
В Пасху духовенство совершит праздничные службы на приходах Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий Патриаршего экзархата Африки, посольствах РФ, Русских домах и других официальных российских учреждениях.
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"Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин совершит пасхальную литургию в ночь с 19 на 20 апреля в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южно-Африканской епархии в ЮАР", - сообщила пресс-служба.
Среди стран, где священники из России совершат пасхальные службы, - Гвинейская Республика, которую впервые посетит председатель миссионерского отдела экзархата иерей Георгий Максимов, добавили в пресс-службе. В ряд стран также будут проведены праздничные благотворительные акции, просветительские и духовные беседы. Кроме того, будет роздана православная литература, богослужебные тексты, церковная утварь, иконы и крестики.
 
РелигияСправкиАфрикаРоссияЗарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки)Сергий РадонежскийРусская православная церковь
 
 
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