https://ria.ru/20250418/paskha-2011958736.html
В РПЦ рассказали, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи
В РПЦ рассказали, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи - РИА Новости, 18.04.2025
В РПЦ рассказали, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи
Мусульманам и иудеям не запрещается есть пасхальные куличи, если им этого хочется, а православный может предложить им разделить трапезу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:43:00+03:00
2025-04-18T07:43:00+03:00
2025-04-18T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мусульманам и иудеям не запрещается есть пасхальные куличи, если им этого хочется, а православный может предложить им разделить трапезу, рассказал РИА Новости временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. "Вряд ли мусульмане и иудеи будут есть этот продукт, ведь это некий освященный продукт. Но все зависит от того, как человек относится к такой еде. Если он хочет есть кулич, то почему бы ему не сделать? Если человек хочет, то вряд ли это ему повредит. Если я, как православный, приду к мусульманам и предложу разделить трапезу, разве это плохо? Наоборот, это хорошо", – сказал он.С понедельника, 14 апреля, настала Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в этом году православные христиане встретят 20 апреля.
https://ria.ru/20250417/paskha-1858675417.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил потокин (протоиерей), пасха, религия, религиозные праздники
Религия, Михаил Потокин (протоиерей), Пасха, Религия, Религиозные праздники
В РПЦ рассказали, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи
Протоиерей Потокин: мусульманам и иудеям можно есть пасхальную трапезу
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мусульманам и иудеям не запрещается есть пасхальные куличи, если им этого хочется, а православный может предложить им разделить трапезу, рассказал РИА Новости временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.
"Вряд ли мусульмане и иудеи будут есть этот продукт, ведь это некий освященный продукт. Но все зависит от того, как человек относится к такой еде. Если он хочет есть кулич, то почему бы ему не сделать? Если человек хочет, то вряд ли это ему повредит. Если я, как православный, приду к мусульманам и предложу разделить трапезу, разве это плохо? Наоборот, это хорошо", – сказал он.
С понедельника, 14 апреля, настала Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в этом году православные христиане встретят 20 апреля.