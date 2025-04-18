https://ria.ru/20250418/paskha-2011958736.html

В РПЦ рассказали, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи

В РПЦ рассказали, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи - РИА Новости, 18.04.2025

В РПЦ рассказали, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи

Мусульманам и иудеям не запрещается есть пасхальные куличи, если им этого хочется, а православный может предложить им разделить трапезу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:43:00+03:00

2025-04-18T07:43:00+03:00

2025-04-18T10:40:00+03:00

религия

михаил потокин (протоиерей)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мусульманам и иудеям не запрещается есть пасхальные куличи, если им этого хочется, а православный может предложить им разделить трапезу, рассказал РИА Новости временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. "Вряд ли мусульмане и иудеи будут есть этот продукт, ведь это некий освященный продукт. Но все зависит от того, как человек относится к такой еде. Если он хочет есть кулич, то почему бы ему не сделать? Если человек хочет, то вряд ли это ему повредит. Если я, как православный, приду к мусульманам и предложу разделить трапезу, разве это плохо? Наоборот, это хорошо", – сказал он.С понедельника, 14 апреля, настала Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в этом году православные христиане встретят 20 апреля.

https://ria.ru/20250417/paskha-1858675417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил потокин (протоиерей), пасха, религия, религиозные праздники