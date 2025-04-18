https://ria.ru/20250418/paskha-2011933375.html

В Госдуме разработали проект о выходном дне после Пасхи

В Госдуме разработали проект о выходном дне после Пасхи - РИА Новости, 18.04.2025

В Госдуме разработали проект о выходном дне после Пасхи

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым разработали и направили на заключение в правительство законопроект о... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:23:00+03:00

2025-04-18T00:23:00+03:00

2025-04-18T00:23:00+03:00

религия

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религия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым разработали и направили на заключение в правительство законопроект о закреплении обязанности кабмина ежегодно, начиная с 2026 года, переносить один выходной на понедельник, следующий за днем празднования Пасхи, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 112 ТК РФ в части установления требования ежегодного переноса выходного дня на понедельник, следующий за днем празднования религиозного праздника Светлого Христова Воскресения" разработан в целях законодательного закрепления обязанности правительства РФ, начиная с 2026 года, ежегодно переносить один выходной день на понедельник, следующий за днем празднования Пасхи, в случае, если этот понедельник не является нерабочим праздничным днем", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что по ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ, который должен быть официально опубликован не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года. Также допускается принятие нормативных правовых актов правительства о переносе выходных дней на другие дни в течение календарного года при условии официального опубликования этих актов не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня. В пояснительной записке отмечается, что ежегодный перенос выходного дня на ближайший понедельник после Пасхи позволит создать дополнительные условия для выражения религиозных чувств и удовлетворения потребностей верующих, высвободит время для совместной активности в кругу семьи, друзей и знакомых в весенний период. "В РПЦ накануне заявили о необходимости рассмотреть возможность сделать следующий день после Пасхи понедельник выходным днем. Полностью поддерживая эту позицию, озвученную Русской Православной Церковью, возвращаемся к нашей давней идее. При этом мы не нарушаем баланс рабочих и нерабочих дней, а лишь предлагаем законодательно зафиксировать норму, в соответствии с которой правительство, учитывая церковный календарь, будет переносить один из выходных дней, чтобы сделать светлый пасхальный понедельник выходным. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство", - сказал Нилов.

https://ria.ru/20250304/paskha-2002877167.html

https://ria.ru/20250417/paskha-1858675417.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ярослав нилов, русская православная церковь, пасха, госдума рф, религия