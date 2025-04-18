https://ria.ru/20250418/pankov-2012086621.html

Умер актер, подаривший голос Адриано Челентано в российской озвучке

Умер актер, подаривший голос Адриано Челентано в российской озвучке - РИА Новости, 18.04.2025

Умер актер, подаривший голос Адриано Челентано в российской озвучке

Актер дубляжа Рудольф Панков, подаривший голос в российской озвучке Адриано Челентано и Дэвиду Суше, умер в возрасте 87 лет, сообщили в объединении "Русский... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:19:00+03:00

2025-04-18T15:19:00+03:00

2025-04-18T15:19:00+03:00

наро-фоминск

адриано челентано

агата кристи (агата маллоуэн)

энтони хопкинс

вгик

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Актер дубляжа Рудольф Панков, подаривший голос в российской озвучке Адриано Челентано и Дэвиду Суше, умер в возрасте 87 лет, сообщили в объединении "Русский дубляж". "Легенды уходят друг за другом. Утром не стало Рудольфа Панкова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединения. Панков в разные годы озвучивал Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого", Жана-Поля Бельмондо в фильме "Профессионал", Дэвида Суше в телесериала "Пуаро Агаты Кристи", Энтони Хопкинса в фильме "Тор", Марка Уильямса (роль Артура Уизли во франшизе "Гарри Поттер"), Дональда Сазерленда в франшизе "Голодные игры", а также Томми Ли Джонса и Иэна Маккелена. Панков - советский и российский актёр дубляжа и закадрового озвучивания. Он родился в 1937 году в Наро-Фоминске, окончил ВГИК и работал на киностудии имени Горького.

https://ria.ru/20250417/verjagin-2011771253.html

https://ria.ru/20250416/vladimir-2011668550.html

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наро-фоминск, адриано челентано, агата кристи (агата маллоуэн), энтони хопкинс, вгик