https://ria.ru/20250418/pamjatnik-2012070052.html

В Свердловской области памятник Ленину стал площадкой для скейтбордистов

В Свердловской области памятник Ленину стал площадкой для скейтбордистов - РИА Новости, 18.04.2025

В Свердловской области памятник Ленину стал площадкой для скейтбордистов

Постамент памятника Владимиру Ленину стал площадкой для катания скейтбордистов в Верхней Пышме Свердловской области, сообщают авторы проекта Legato... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:21:00+03:00

2025-04-18T14:21:00+03:00

2025-04-18T14:21:00+03:00

верхняя пышма

свердловская область

екатеринбург

владимир ленин (владимир ульянов)

россия

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Постамент памятника Владимиру Ленину стал площадкой для катания скейтбордистов в Верхней Пышме Свердловской области, сообщают авторы проекта Legato Construction. "Верхняя Пышма, пригород Екатеринбурга, стала местом, где скейтбординг буквально встретился с историей лицом к лицу прямо у постамента Владимира Ленина. То, что когда-то было точкой сбора первых скейтеров на простых городских площадях, теперь стало полноценным скейтовым пространством, где сам монумент вписан в архитектуру для катания", – говорится в сообщении команды, опубликованном в соцсети "ВКонтакте". Судя по обнародованным снимкам и видео, памятник Ленину стоит в центре новоиспеченной площадки, а скейтбордистам, чтобы сделать трюк, необходимо будет заезжать на его постамент. Как заявляет команда архитекторов-урбанистов, это "не просто скейт-парк", а единственный в России проект, где "история встроена в катание". "Ленина не снесли, не обнесли решеткой и не задвинули в угол… Кататься на Ленине – теперь не только метафора. Это про то, как культура и пространство начинают говорить на одном языке", – добавляют авторы проекта.

https://ria.ru/20250403/pamyatnik-2009128901.html

верхняя пышма

свердловская область

екатеринбург

россия

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верхняя пышма, свердловская область, екатеринбург, владимир ленин (владимир ульянов), россия, общество