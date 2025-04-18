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В Свердловской области памятник Ленину стал площадкой для скейтбордистов
В Свердловской области памятник Ленину стал площадкой для скейтбордистов - РИА Новости, 18.04.2025
В Свердловской области памятник Ленину стал площадкой для скейтбордистов
Постамент памятника Владимиру Ленину стал площадкой для катания скейтбордистов в Верхней Пышме Свердловской области, сообщают авторы проекта Legato... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:21:00+03:00
2025-04-18T14:21:00+03:00
2025-04-18T14:21:00+03:00
верхняя пышма
свердловская область
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владимир ленин (владимир ульянов)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Постамент памятника Владимиру Ленину стал площадкой для катания скейтбордистов в Верхней Пышме Свердловской области, сообщают авторы проекта Legato Construction. "Верхняя Пышма, пригород Екатеринбурга, стала местом, где скейтбординг буквально встретился с историей лицом к лицу прямо у постамента Владимира Ленина. То, что когда-то было точкой сбора первых скейтеров на простых городских площадях, теперь стало полноценным скейтовым пространством, где сам монумент вписан в архитектуру для катания", – говорится в сообщении команды, опубликованном в соцсети "ВКонтакте". Судя по обнародованным снимкам и видео, памятник Ленину стоит в центре новоиспеченной площадки, а скейтбордистам, чтобы сделать трюк, необходимо будет заезжать на его постамент. Как заявляет команда архитекторов-урбанистов, это "не просто скейт-парк", а единственный в России проект, где "история встроена в катание". "Ленина не снесли, не обнесли решеткой и не задвинули в угол… Кататься на Ленине – теперь не только метафора. Это про то, как культура и пространство начинают говорить на одном языке", – добавляют авторы проекта.
https://ria.ru/20250403/pamyatnik-2009128901.html
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верхняя пышма, свердловская область, екатеринбург, владимир ленин (владимир ульянов), россия, общество
Верхняя Пышма, Свердловская область, Екатеринбург, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Россия, Общество
В Свердловской области памятник Ленину стал площадкой для скейтбордистов
Памятник Ленину в Верхней Пышме переделали в площадку для скейтбордистов