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Отца троих детей, которых мать зарубила топором, хотят арестовать - РИА Новости, 18.04.2025
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14:25 18.04.2025 (обновлено: 15:43 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/otets-2012071353.html
Отца троих детей, которых мать зарубила топором, хотят арестовать
Отца троих детей, которых мать зарубила топором, хотят арестовать - РИА Новости, 18.04.2025
Отца троих детей, которых мать зарубила топором, хотят арестовать
Следователи ходатайствует об аресте отца троих детей, которых жестоко убила топором собственная мать в красноярском Канске, за истязания выжившего четвертого... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:25:00+03:00
2025-04-18T15:43:00+03:00
канск
следственный комитет россии (ск рф)
общество
россия
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КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Следователи ходатайствует об аресте отца троих детей, которых жестоко убила топором собственная мать в красноярском Канске, за истязания выжившего четвертого ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю."Началось судебное заседание об избрании меры пресечения 40-летнему жителю Канска, обвиняемому в истязании собственного сына. Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, полагая, что мужчина может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и потерпевшего, способен совершить иные преступления", - говорится в сообщении.Ранее в СК РФ сообщили, что отец троих убитых детей задержан по подозрению в истязании выжившего семилетнего сына. По версии следствия, с лета 2018 до апреля 2025 года подозреваемый систематически его избивал. Также установлено, что у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами.В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей – четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет – с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Позднее в региональном СК уточняли журналистам, что на теле дочери также имеются следы от топора. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант.В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На заседании она полностью признала свою вину. Ей грозит до 20 лет колонии.Отец же, по информации краевой прокуратуры, привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев мальчик был в школе и остался жив.Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, так как семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. В пятницу была задержана инспектор по делам несовершеннолетних по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Следствие полагает, что из-за её недобросовестного отношения к работе с семьей стало возможным совершение убийства матерью троих детей.
https://ria.ru/20250418/kansk-2011950812.html
https://ria.ru/20250417/pokhorony-2011789418.html
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канск, следственный комитет россии (ск рф), общество, россия
Канск, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Россия
Отца троих детей, которых мать зарубила топором, хотят арестовать

Отца троих детей, которых зарубила мать, хотят арестовать за истязание ребенка

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЖитель Канска, задержанный по делу об издевательствах над несовершеннолетним
Житель Канска, задержанный по делу об издевательствах над несовершеннолетним - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Житель Канска, задержанный по делу об издевательствах над несовершеннолетним
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КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Следователи ходатайствует об аресте отца троих детей, которых жестоко убила топором собственная мать в красноярском Канске, за истязания выжившего четвертого ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю.
"Началось судебное заседание об избрании меры пресечения 40-летнему жителю Канска, обвиняемому в истязании собственного сына. Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, полагая, что мужчина может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и потерпевшего, способен совершить иные преступления", - говорится в сообщении.
Женщина, обвиненяемая в убийстве своих детей в Канске - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Канске, где мать убила детей, задержали инспектора ПДН
Вчера, 05:23
Ранее в СК РФ сообщили, что отец троих убитых детей задержан по подозрению в истязании выжившего семилетнего сына. По версии следствия, с лета 2018 до апреля 2025 года подозреваемый систематически его избивал. Также установлено, что у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами.
В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей – четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет – с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Позднее в региональном СК уточняли журналистам, что на теле дочери также имеются следы от топора. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант.
Место убийства детей в красноярском Канске - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Детей, которых мать зарубила топором в красноярском Канске, похоронили
17 апреля, 12:58
В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На заседании она полностью признала свою вину. Ей грозит до 20 лет колонии.
Отец же, по информации краевой прокуратуры, привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев мальчик был в школе и остался жив.
Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, так как семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. В пятницу была задержана инспектор по делам несовершеннолетних по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Следствие полагает, что из-за её недобросовестного отношения к работе с семьей стало возможным совершение убийства матерью троих детей.
Место убийства детей в красноярском Канске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Психические отклонения у матери-убийце из Канска были замечены до родов
15 апреля, 04:49
 
КанскСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоРоссия
 
 
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