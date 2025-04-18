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Звезде фильма "Шестое чувство" Осменту предъявили обвинения
Звезде фильма "Шестое чувство" Осменту предъявили обвинения - РИА Новости, 18.04.2025
Звезде фильма "Шестое чувство" Осменту предъявили обвинения
Американскому актеру Хейли Джоэлу Осменту, наиболее известному ролями в фильмах "Шестое чувство" и "Искусственный разум", предъявили обвинения после его... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:08:00+03:00
2025-04-18T12:08:00+03:00
2025-04-18T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американскому актеру Хейли Джоэлу Осменту, наиболее известному ролями в фильмах "Шестое чувство" и "Искусственный разум", предъявили обвинения после его задержания за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и хранение контролируемых веществ на лыжном курорте в Калифорнии, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на окружную прокуратуру. Ранее портал TMZ сообщал, что актер задержан за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и хранение контролируемых веществ на лыжном курорте в Калифорнии, правоохранители освободили Осмента вскоре после задержания. "В четверг окружная прокуратура округа Моно объявила о предъявлении 37-летнему актеру обвинения", - говорится в публикации. Газета New York Post опубликовала видео задержания актера, на котором Осмент назвал офицера "нацистом".
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калифорния
Звезде фильма "Шестое чувство" Осменту предъявили обвинения
AP: актеру Хейли Осменту предъявили обвинения после задержания в Калифорнии