https://ria.ru/20250418/oshibka-2011956778.html

В США назвали ключевую ошибку Европы в отношениях с Россией

В США назвали ключевую ошибку Европы в отношениях с Россией - РИА Новости, 18.04.2025

В США назвали ключевую ошибку Европы в отношениях с Россией

Действия Европы в отношениях с Россией полностью противоречат ее интересам, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:09:00+03:00

2025-04-18T07:09:00+03:00

2025-04-18T07:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дэниел дэвис

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Действия Европы в отношениях с Россией полностью противоречат ее интересам, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Конфликт так или иначе закончится, Россия, США и Европа никуда не денутся. Сейчас самое время понять, что затягивание никому не выгодно. Исход будет один и тот же в любом случае, не нужно делать из России вечного врага, уничтожая при этом экономику Европы <…> Европейцам это не выгодно, сейчас им стоило бы присоединиться к мирной инициативе, чтобы начать деэскалацию, наладить отношения. Но они делают все наоборот из-за мнимой российской угрозы", — сказал он.Бывший полковник отметил, что заявления о российской угрозе противоречат логике. По его словам, как раз из-за поддержки Украины со стороны США и Европы России пришлось кратно увеличивать производство военной техники и снарядов.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В Евросоюзе также выражали беспокойство из-за несущественной рольи Брюсселя в вопросах мирного урегулирования на Украине.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250418/evrosoyuz-2011950259.html

https://ria.ru/20250416/istoriya-2011414889.html

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европа, россия, украина, дэниел дэвис, евросоюз, нато