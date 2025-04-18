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В США назвали ключевую ошибку Европы в отношениях с Россией - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:09 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/oshibka-2011956778.html
В США назвали ключевую ошибку Европы в отношениях с Россией
В США назвали ключевую ошибку Европы в отношениях с Россией - РИА Новости, 18.04.2025
В США назвали ключевую ошибку Европы в отношениях с Россией
Действия Европы в отношениях с Россией полностью противоречат ее интересам, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:09:00+03:00
2025-04-18T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
европа
россия
украина
дэниел дэвис
евросоюз
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Действия Европы в отношениях с Россией полностью противоречат ее интересам, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Конфликт так или иначе закончится, Россия, США и Европа никуда не денутся. Сейчас самое время понять, что затягивание никому не выгодно. Исход будет один и тот же в любом случае, не нужно делать из России вечного врага, уничтожая при этом экономику Европы &lt;…&gt; Европейцам это не выгодно, сейчас им стоило бы присоединиться к мирной инициативе, чтобы начать деэскалацию, наладить отношения. Но они делают все наоборот из-за мнимой российской угрозы", — сказал он.Бывший полковник отметил, что заявления о российской угрозе противоречат логике. По его словам, как раз из-за поддержки Украины со стороны США и Европы России пришлось кратно увеличивать производство военной техники и снарядов.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В Евросоюзе также выражали беспокойство из-за несущественной рольи Брюсселя в вопросах мирного урегулирования на Украине.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250418/evrosoyuz-2011950259.html
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европа, россия, украина, дэниел дэвис, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Европа, Россия, Украина, Дэниел Дэвис, Евросоюз, НАТО
В США назвали ключевую ошибку Европы в отношениях с Россией

Полковник Дэвис: Европа идет против своих интересов в отношениях с Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады "Ветераны" ВС РФ
Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады Ветераны ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады "Ветераны" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Действия Европы в отношениях с Россией полностью противоречат ее интересам, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Конфликт так или иначе закончится, Россия, США и Европа никуда не денутся. Сейчас самое время понять, что затягивание никому не выгодно. Исход будет один и тот же в любом случае, не нужно делать из России вечного врага, уничтожая при этом экономику Европы <…> Европейцам это не выгодно, сейчас им стоило бы присоединиться к мирной инициативе, чтобы начать деэскалацию, наладить отношения. Но они делают все наоборот из-за мнимой российской угрозы", — сказал он.
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Бывший полковник отметил, что заявления о российской угрозе противоречат логике. По его словам, как раз из-за поддержки Украины со стороны США и Европы России пришлось кратно увеличивать производство военной техники и снарядов.
Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В Евросоюзе также выражали беспокойство из-за несущественной рольи Брюсселя в вопросах мирного урегулирования на Украине.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвропаРоссияУкраинаДэниел ДэвисЕвросоюзНАТО
 
 
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