https://ria.ru/20250418/orban-2011938656.html

Орбан заявил, что Запад проиграл прокси-войну на Украине

Орбан заявил, что Запад проиграл прокси-войну на Украине - РИА Новости, 18.04.2025

Орбан заявил, что Запад проиграл прокси-войну на Украине

Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее, чем приобрел дополнительное бремя, заявил... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T01:55:00+03:00

2025-04-18T01:55:00+03:00

2025-04-18T03:35:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 18 апр - РИА Новости. Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее, чем приобрел дополнительное бремя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt. "Запад проиграл эту войну, что стало огромным бременем для всего западного мира. Проиграть войну - это серьезно. То, что это прокси-война, в наши дни уже не подвергается сомнению в мыслящих сообществах, (а если нет - ред.), то это не мыслящие сообщества... За украинцами стоит западный мир, который проигрывает эту войну. И даже проиграл", - сказал Орбан. Венгерский премьер отметил, что президент США Дональд Трамп преподносит выход Америки из конфликта и усилия по его урегулированию как спасение США от "очень серьезного поражения". "В Западной Европе ситуация гораздо сложнее, поскольку здесь таких изменений нет. Здесь есть продолжение, и европейские лидеры не решаются признать, что они проиграли эту войну. Они втянули Европу в войну, которую в конечном итоге проиграли", - добавил Орбан. Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте. Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.

https://ria.ru/20250321/orban-2006414414.html

https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, европа, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз