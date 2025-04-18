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Орбан заявил, что Запад проиграл прокси-войну на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
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01:55 18.04.2025 (обновлено: 03:35 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/orban-2011938656.html
Орбан заявил, что Запад проиграл прокси-войну на Украине
Орбан заявил, что Запад проиграл прокси-войну на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
Орбан заявил, что Запад проиграл прокси-войну на Украине
Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее, чем приобрел дополнительное бремя, заявил... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:55:00+03:00
2025-04-18T03:35:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 18 апр - РИА Новости. Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее, чем приобрел дополнительное бремя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt. "Запад проиграл эту войну, что стало огромным бременем для всего западного мира. Проиграть войну - это серьезно. То, что это прокси-война, в наши дни уже не подвергается сомнению в мыслящих сообществах, (а если нет - ред.), то это не мыслящие сообщества... За украинцами стоит западный мир, который проигрывает эту войну. И даже проиграл", - сказал Орбан. Венгерский премьер отметил, что президент США Дональд Трамп преподносит выход Америки из конфликта и усилия по его урегулированию как спасение США от "очень серьезного поражения". "В Западной Европе ситуация гораздо сложнее, поскольку здесь таких изменений нет. Здесь есть продолжение, и европейские лидеры не решаются признать, что они проиграли эту войну. Они втянули Европу в войну, которую в конечном итоге проиграли", - добавил Орбан. Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте. Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
https://ria.ru/20250321/orban-2006414414.html
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html
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в мире, украина, сша, европа, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз
В мире, Украина, США, Европа, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Евросоюз
Орбан заявил, что Запад проиграл прокси-войну на Украине

Орбан: Запад вступил в прокси-войну на стороне Украины и проиграл ее

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 апр - РИА Новости. Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее, чем приобрел дополнительное бремя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt.
"Запад проиграл эту войну, что стало огромным бременем для всего западного мира. Проиграть войну - это серьезно. То, что это прокси-война, в наши дни уже не подвергается сомнению в мыслящих сообществах, (а если нет - ред.), то это не мыслящие сообщества... За украинцами стоит западный мир, который проигрывает эту войну. И даже проиграл", - сказал Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Европейские лидеры осознают поражение Украины, заявил Орбан
21 марта, 11:41
Венгерский премьер отметил, что президент США Дональд Трамп преподносит выход Америки из конфликта и усилия по его урегулированию как спасение США от "очень серьезного поражения".
Западной Европе ситуация гораздо сложнее, поскольку здесь таких изменений нет. Здесь есть продолжение, и европейские лидеры не решаются признать, что они проиграли эту войну. Они втянули Европу в войну, которую в конечном итоге проиграли", - добавил Орбан.
Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте.
Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
"Этому клоуну конец": Зеленский переступил последнюю красную линию Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВиктор ОрбанДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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