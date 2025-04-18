Орбан заявил, что Запад проиграл прокси-войну на Украине
Орбан: Запад вступил в прокси-войну на стороне Украины и проиграл ее
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 апр - РИА Новости. Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее, чем приобрел дополнительное бремя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt.
"Запад проиграл эту войну, что стало огромным бременем для всего западного мира. Проиграть войну - это серьезно. То, что это прокси-война, в наши дни уже не подвергается сомнению в мыслящих сообществах, (а если нет - ред.), то это не мыслящие сообщества... За украинцами стоит западный мир, который проигрывает эту войну. И даже проиграл", - сказал Орбан.
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Венгерский премьер отметил, что президент США Дональд Трамп преподносит выход Америки из конфликта и усилия по его урегулированию как спасение США от "очень серьезного поражения".
"В Западной Европе ситуация гораздо сложнее, поскольку здесь таких изменений нет. Здесь есть продолжение, и европейские лидеры не решаются признать, что они проиграли эту войну. Они втянули Европу в войну, которую в конечном итоге проиграли", - добавил Орбан.
Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.