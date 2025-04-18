Республиканцы могут оставаться у власти в США 12 лет, считает Орбан
Орбан: вице-президент США Джей Ди Вэнс в будущем может стать президентом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что нынешний четырехлетний цикл является первым из последующих 12 лет вероятного правления республиканцев в США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс в будущем может стать президентом страны. Об этом он заявил в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt.
"Вице-президенты обычно "маленькие президенты". Так бывает довольно часто. Особенна высока вероятность, что подобное произойдет, если кто-то является вице-президентом при президенте, который больше не может баллотироваться на переизбрание. А согласно действующей Конституции США, президент Трамп не может баллотироваться снова. И в таких случаях шансы вице-президентов баллотироваться, а затем и победить, чрезвычайно высоки. Поэтому я считаю вице-президента долгосрочным игроком в американской политике", - сказал Орбан.
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Венгерский премьер уточнил, что считает нынешний срок Трампа "не четырьмя годами правления республиканцев, а первыми четырьмя годами из двенадцати лет, когда именно такой тип мышления, патриотическое, республиканское, американское мышление, будет определять весь мир".
Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.