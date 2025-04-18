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В аэропорту Саратове ввели временные ограничения
В аэропорту Саратове ввели временные ограничения - РИА Новости, 18.04.2025
В аэропорту Саратове ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:47:00+03:00
2025-04-18T05:47:00+03:00
2025-04-18T05:47:00+03:00
космос - риа наука
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - написал он.
https://ria.ru/20250416/aeroport-2011510980.html
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космос - риа наука, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Космос - РИА Наука, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Саратове ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов