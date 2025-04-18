https://ria.ru/20250418/ogon-2011950912.html

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела на Святую землю

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела на Святую землю - РИА Новости, 18.04.2025

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела на Святую землю

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела на Святую землю для получения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:32:00+03:00

2025-04-18T05:32:00+03:00

2025-04-18T05:32:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела на Святую землю для получения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости. Делегация вылетела из аэропорта "Внуково-3". Перед вылетом в аэропорту состоялся молебен, его возглавил наместник Донского монастыря, викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Каширский Феогност (Гузиков). Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь, как сообщали ранее в фонде, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также фонд по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20250417/paskha-1858675417.html

https://ria.ru/20250408/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иерусалим, россия, белгород, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, религия