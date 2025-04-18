Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела на Святую землю
Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела за Благодатным огнем
Лампады с Благодатным огнем. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела на Святую землю для получения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация вылетела из аэропорта "Внуково-3". Перед вылетом в аэропорту состоялся молебен, его возглавил наместник Донского монастыря, викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Каширский Феогност (Гузиков).
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в фонде, доставят в города приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск – и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также фонд по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.