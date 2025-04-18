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СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию - РИА Новости, 18.04.2025
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00:22 18.04.2025 (обновлено: 01:23 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ochered-2011933252.html
СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию
СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию - РИА Новости, 18.04.2025
СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию
В эстонском городе Нарва растет очередь из желающих попасть в Россию на пасхальные праздники, пишет РБК. РИА Новости, 18.04.2025
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общество
россия
нарва
эстония
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В эстонском городе Нарва растет очередь из желающих попасть в Россию на пасхальные праздники, пишет РБК."Поток людей из Эстонии в РФ через данный пограничный переход возрос "в связи с длинными пасхальными выходными и школьными каникулами в некоторых странах Балтии и Скандинавии", — рассказала РБК генеральный директор АО "Евролайнс" Наталья Арефьева.При этом подчеркивается, что желающие попасть в Россию через пропускной пункт в Нарве вынуждены ждать по пять и более часов.Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила, что Эстония приостановит работу погранпункта "Нарва-1" для пешеходов с 30 апреля по 2 мая 2025 года.
https://ria.ru/20250220/estonija-2000661501.html
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общество, россия, нарва, эстония
Общество, Россия, Нарва, Эстония
СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию

РБК: в эстонской Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в РФ

© Sputnik / Евгений Ашихмин | Перейти в медиабанкПешеходный КПП "Нарва-2"
Пешеходный КПП Нарва-2 - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Евгений Ашихмин
Перейти в медиабанк
Пешеходный КПП "Нарва-2". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В эстонском городе Нарва растет очередь из желающих попасть в Россию на пасхальные праздники, пишет РБК.
"Поток людей из Эстонии в РФ через данный пограничный переход возрос "в связи с длинными пасхальными выходными и школьными каникулами в некоторых странах Балтии и Скандинавии", — рассказала РБК генеральный директор АО "Евролайнс" Наталья Арефьева.
При этом подчеркивается, что желающие попасть в Россию через пропускной пункт в Нарве вынуждены ждать по пять и более часов.
Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила, что Эстония приостановит работу погранпункта "Нарва-1" для пешеходов с 30 апреля по 2 мая 2025 года.
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Эстония закроет КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений
20 февраля, 22:30
 
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