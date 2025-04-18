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СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию
СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию - РИА Новости, 18.04.2025
СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию
В эстонском городе Нарва растет очередь из желающих попасть в Россию на пасхальные праздники, пишет РБК. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T00:22:00+03:00
2025-04-18T00:22:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В эстонском городе Нарва растет очередь из желающих попасть в Россию на пасхальные праздники, пишет РБК."Поток людей из Эстонии в РФ через данный пограничный переход возрос "в связи с длинными пасхальными выходными и школьными каникулами в некоторых странах Балтии и Скандинавии", — рассказала РБК генеральный директор АО "Евролайнс" Наталья Арефьева.При этом подчеркивается, что желающие попасть в Россию через пропускной пункт в Нарве вынуждены ждать по пять и более часов.Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила, что Эстония приостановит работу погранпункта "Нарва-1" для пешеходов с 30 апреля по 2 мая 2025 года.
https://ria.ru/20250220/estonija-2000661501.html
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общество, россия, нарва, эстония
Общество, Россия, Нарва, Эстония
СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию
РБК: в эстонской Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в РФ