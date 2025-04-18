https://ria.ru/20250418/ochered-2011933252.html

СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию

СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию - РИА Новости, 18.04.2025

СМИ: в Нарве растут очереди из желающих попасть на Пасху в Россию

В эстонском городе Нарва растет очередь из желающих попасть в Россию на пасхальные праздники, пишет РБК. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:22:00+03:00

2025-04-18T00:22:00+03:00

2025-04-18T01:23:00+03:00

общество

россия

нарва

эстония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151601/82/1516018214_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_531e504a9ca11f9e28411710f5df9f5b.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В эстонском городе Нарва растет очередь из желающих попасть в Россию на пасхальные праздники, пишет РБК."Поток людей из Эстонии в РФ через данный пограничный переход возрос "в связи с длинными пасхальными выходными и школьными каникулами в некоторых странах Балтии и Скандинавии", — рассказала РБК генеральный директор АО "Евролайнс" Наталья Арефьева.При этом подчеркивается, что желающие попасть в Россию через пропускной пункт в Нарве вынуждены ждать по пять и более часов.Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила, что Эстония приостановит работу погранпункта "Нарва-1" для пешеходов с 30 апреля по 2 мая 2025 года.

https://ria.ru/20250220/estonija-2000661501.html

россия

нарва

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, нарва, эстония