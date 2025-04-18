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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.04.2025
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате обстрела в четверг украинским войсками жилого массива в Горловке, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:57:00+03:00
2025-04-18T12:57:00+03:00
2025-04-18T12:57:00+03:00
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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела в четверг украинским войсками жилого массива в Горловке, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. "По уточненной информации, в результате вчерашнего (17.04.2025 года) артобстрела жилмассива "Комсомолец" со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Ранее, в пятницу управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что за минувшие сутки ВСУ предприняли 20 вооруженных атак на горловском направлении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Приходько: при украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель