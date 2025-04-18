https://ria.ru/20250418/obstrel-2012047044.html

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.04.2025

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в результате обстрела в четверг украинским войсками жилого массива в Горловке, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:57:00+03:00

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2025-04-18T12:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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иван приходько

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стирол

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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела в четверг украинским войсками жилого массива в Горловке, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. "По уточненной информации, в результате вчерашнего (17.04.2025 года) артобстрела жилмассива "Комсомолец" со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Ранее, в пятницу управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что за минувшие сутки ВСУ предприняли 20 вооруженных атак на горловском направлении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250418/bogomaz-2012039968.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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украина, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол