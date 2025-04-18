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Подполье рассказало, как ВСУ выдали свою работу по минированию в Николаеве - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 18.04.2025 (обновлено: 11:25 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/nikolaev-2012009361.html
Подполье рассказало, как ВСУ выдали свою работу по минированию в Николаеве
Подполье рассказало, как ВСУ выдали свою работу по минированию в Николаеве - РИА Новости, 18.04.2025
Подполье рассказало, как ВСУ выдали свою работу по минированию в Николаеве
Сбитие украинским ПВО в Николаеве беспилотника ВСУ разоблачило работу украинских военных по минированию железнодорожного моста и прилегающей территории, сообщил РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:20:00+03:00
2025-04-18T11:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
дания
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Сбитие украинским ПВО в Николаеве беспилотника ВСУ разоблачило работу украинских военных по минированию железнодорожного моста и прилегающей территории, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По словам Лебедева, некоторое время назад жители города наблюдали за доставкой строительной техники (экскаваторы, самосвалы, краны, бульдозеры) в район железнодорожного переезда через реку Ингул в сторону Мешковки, предполагая, что власти Николаева занимаются "разминированием" территории области и пригорода после заключенного с Данией договора о помощи. "Сбитый украинский БПЛА с реактивным двигателем упал как раз в то место, где отстаивалась техника, ремонтировалась, заправлялась ... Как потом узнал из сообщений: вместо "разминирования" бандеровцы занимались минированием железнодорожного моста и прилегающей территории. А на территории стоянки техники хранилось не только ГСМ, но и взрывчатка, которую закладывают ВСУ", - сообщил собеседник агентства. По его данным, через несколько минут после удара в районе начался пожар и жители Николаева наблюдали чёрное облако дыма. "В итоге получилось, что огонь по своему же БПЛА вызвал взрыв и разоблачил ВСУ в минировании городской инфраструктуры", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20241015/nikolaev-1978095869.html
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в мире, николаев (украина), дания, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Дания, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье рассказало, как ВСУ выдали свою работу по минированию в Николаеве

Сбитый ПВО дрон ВСУ подорвал взрывчатку на месте минирования моста в Николаеве

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Сбитие украинским ПВО в Николаеве беспилотника ВСУ разоблачило работу украинских военных по минированию железнодорожного моста и прилегающей территории, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, некоторое время назад жители города наблюдали за доставкой строительной техники (экскаваторы, самосвалы, краны, бульдозеры) в район железнодорожного переезда через реку Ингул в сторону Мешковки, предполагая, что власти Николаева занимаются "разминированием" территории области и пригорода после заключенного с Данией договора о помощи.
«
"Сбитый украинский БПЛА с реактивным двигателем упал как раз в то место, где отстаивалась техника, ремонтировалась, заправлялась ... Как потом узнал из сообщений: вместо "разминирования" бандеровцы занимались минированием железнодорожного моста и прилегающей территории. А на территории стоянки техники хранилось не только ГСМ, но и взрывчатка, которую закладывают ВСУ", - сообщил собеседник агентства.
По его данным, через несколько минут после удара в районе начался пожар и жители Николаева наблюдали чёрное облако дыма. "В итоге получилось, что огонь по своему же БПЛА вызвал взрыв и разоблачил ВСУ в минировании городской инфраструктуры", - заявил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)ДанияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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