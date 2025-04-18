https://ria.ru/20250418/nikolaev-2012009361.html

Подполье рассказало, как ВСУ выдали свою работу по минированию в Николаеве

Подполье рассказало, как ВСУ выдали свою работу по минированию в Николаеве - РИА Новости, 18.04.2025

Подполье рассказало, как ВСУ выдали свою работу по минированию в Николаеве

Сбитие украинским ПВО в Николаеве беспилотника ВСУ разоблачило работу украинских военных по минированию железнодорожного моста и прилегающей территории, сообщил РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:20:00+03:00

2025-04-18T11:20:00+03:00

2025-04-18T11:25:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Сбитие украинским ПВО в Николаеве беспилотника ВСУ разоблачило работу украинских военных по минированию железнодорожного моста и прилегающей территории, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По словам Лебедева, некоторое время назад жители города наблюдали за доставкой строительной техники (экскаваторы, самосвалы, краны, бульдозеры) в район железнодорожного переезда через реку Ингул в сторону Мешковки, предполагая, что власти Николаева занимаются "разминированием" территории области и пригорода после заключенного с Данией договора о помощи. "Сбитый украинский БПЛА с реактивным двигателем упал как раз в то место, где отстаивалась техника, ремонтировалась, заправлялась ... Как потом узнал из сообщений: вместо "разминирования" бандеровцы занимались минированием железнодорожного моста и прилегающей территории. А на территории стоянки техники хранилось не только ГСМ, но и взрывчатка, которую закладывают ВСУ", - сообщил собеседник агентства. По его данным, через несколько минут после удара в районе начался пожар и жители Николаева наблюдали чёрное облако дыма. "В итоге получилось, что огонь по своему же БПЛА вызвал взрыв и разоблачил ВСУ в минировании городской инфраструктуры", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20241015/nikolaev-1978095869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаев (украина), дания, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина