Подполье рассказало, как ВСУ выдали свою работу по минированию в Николаеве
Сбитый ПВО дрон ВСУ подорвал взрывчатку на месте минирования моста в Николаеве
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Сбитие украинским ПВО в Николаеве беспилотника ВСУ разоблачило работу украинских военных по минированию железнодорожного моста и прилегающей территории, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, некоторое время назад жители города наблюдали за доставкой строительной техники (экскаваторы, самосвалы, краны, бульдозеры) в район железнодорожного переезда через реку Ингул в сторону Мешковки, предполагая, что власти Николаева занимаются "разминированием" территории области и пригорода после заключенного с Данией договора о помощи.
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"Сбитый украинский БПЛА с реактивным двигателем упал как раз в то место, где отстаивалась техника, ремонтировалась, заправлялась ... Как потом узнал из сообщений: вместо "разминирования" бандеровцы занимались минированием железнодорожного моста и прилегающей территории. А на территории стоянки техники хранилось не только ГСМ, но и взрывчатка, которую закладывают ВСУ", - сообщил собеседник агентства.
По его данным, через несколько минут после удара в районе начался пожар и жители Николаева наблюдали чёрное облако дыма. "В итоге получилось, что огонь по своему же БПЛА вызвал взрыв и разоблачил ВСУ в минировании городской инфраструктуры", - заявил Лебедев.
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