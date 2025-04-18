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В Нидерландах хотят увеличить число мест для украинских беженцев - РИА Новости, 18.04.2025
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11:01 18.04.2025 (обновлено: 12:03 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/niderlandy-2012001321.html
В Нидерландах хотят увеличить число мест для украинских беженцев
В Нидерландах хотят увеличить число мест для украинских беженцев - РИА Новости, 18.04.2025
В Нидерландах хотят увеличить число мест для украинских беженцев
Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер в ближайшее время обратится к муниципалитетам с призывом организовать больше мест приема для... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:01:00+03:00
2025-04-18T12:03:00+03:00
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ГААГА, 18 апр - РИА Новости. Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер в ближайшее время обратится к муниципалитетам с призывом организовать больше мест приема для украинских беженцев, пишет газета Algemeen Dagblad. Сообщается, что обещание принять меры для дополнительного размещения украинцев последовало от Фабер после экстренной встречи с представителями муниципалитетов и провинций Нидерландов в четверг. Член городского совета Утрехта Ракел Стрейфланд ранее до этой встречи заявляла, что последнее место в муниципальном приюте, где размещают украинских беженцев, было занято. По ее словам, муниципалитеты не получают достаточно средств для заключения долгосрочных договоров с арендодателями зданий, в которых расположены центры для приема беженцев. Стрейфланд отметила, что консультация с министром Фабер прошла "хорошо". "Я рада, что министр пообещала обратиться ко всем провинциям в краткосрочной перспективе с просьбой предоставить больше мест (для размещение украинских беженцев - ред.)", - приводит газета слова члена городского совета. Фабер заявила, что деньги - "не проблема". "У меня остался один миллиард (евро) из средств, выделенных на прием украинцев", - заявила она в кулуарах парламентских дебатов. "Когда муниципалитетам нужны деньги на прием (беженцев), они могут просто заявить об этом", - цитирует издание нидерландского министра по вопросам миграции. По словам Фабер, в ее министерстве сейчас разрабатываются планы по скорейшему оказанию помощи муниципалитетам по размещению украинцев. По данным Algemeen Dagblad, в настоящее время в Нидерландах проживают порядка 120 000 украинских беженцев, из которых около 95 000 проживают в муниципальных приютах для беженцев. Украинцам предоставляют убежище в Нидерландах на основании директивы ЕС. Действие директивы неоднократно продлевалось с момента начала российской спецоперации на Украине и теперь действует до марта 2026 года.
https://ria.ru/20250411/niderlandy-2010778133.html
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в мире, нидерланды, утрехт (город), украина, евросоюз
В мире, Нидерланды, Утрехт (город), Украина, Евросоюз
В Нидерландах хотят увеличить число мест для украинских беженцев

Фабер: в Нидерландах необходимо увеличить число мест для беженцев с Украины

© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Украинские беженцы. Архивное фото
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ГААГА, 18 апр - РИА Новости. Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер в ближайшее время обратится к муниципалитетам с призывом организовать больше мест приема для украинских беженцев, пишет газета Algemeen Dagblad.
Сообщается, что обещание принять меры для дополнительного размещения украинцев последовало от Фабер после экстренной встречи с представителями муниципалитетов и провинций Нидерландов в четверг.
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Член городского совета Утрехта Ракел Стрейфланд ранее до этой встречи заявляла, что последнее место в муниципальном приюте, где размещают украинских беженцев, было занято. По ее словам, муниципалитеты не получают достаточно средств для заключения долгосрочных договоров с арендодателями зданий, в которых расположены центры для приема беженцев.
Стрейфланд отметила, что консультация с министром Фабер прошла "хорошо".
"Я рада, что министр пообещала обратиться ко всем провинциям в краткосрочной перспективе с просьбой предоставить больше мест (для размещение украинских беженцев - ред.)", - приводит газета слова члена городского совета.
Фабер заявила, что деньги - "не проблема". "У меня остался один миллиард (евро) из средств, выделенных на прием украинцев", - заявила она в кулуарах парламентских дебатов. "Когда муниципалитетам нужны деньги на прием (беженцев), они могут просто заявить об этом", - цитирует издание нидерландского министра по вопросам миграции.
По словам Фабер, в ее министерстве сейчас разрабатываются планы по скорейшему оказанию помощи муниципалитетам по размещению украинцев.
По данным Algemeen Dagblad, в настоящее время в Нидерландах проживают порядка 120 000 украинских беженцев, из которых около 95 000 проживают в муниципальных приютах для беженцев. Украинцам предоставляют убежище в Нидерландах на основании директивы ЕС. Действие директивы неоднократно продлевалось с момента начала российской спецоперации на Украине и теперь действует до марта 2026 года.
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