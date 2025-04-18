https://ria.ru/20250418/niderlandy-2012001321.html

В Нидерландах хотят увеличить число мест для украинских беженцев

В Нидерландах хотят увеличить число мест для украинских беженцев - РИА Новости, 18.04.2025

В Нидерландах хотят увеличить число мест для украинских беженцев

Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер в ближайшее время обратится к муниципалитетам с призывом организовать больше мест приема для... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:01:00+03:00

2025-04-18T11:01:00+03:00

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ГААГА, 18 апр - РИА Новости. Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер в ближайшее время обратится к муниципалитетам с призывом организовать больше мест приема для украинских беженцев, пишет газета Algemeen Dagblad. Сообщается, что обещание принять меры для дополнительного размещения украинцев последовало от Фабер после экстренной встречи с представителями муниципалитетов и провинций Нидерландов в четверг. Член городского совета Утрехта Ракел Стрейфланд ранее до этой встречи заявляла, что последнее место в муниципальном приюте, где размещают украинских беженцев, было занято. По ее словам, муниципалитеты не получают достаточно средств для заключения долгосрочных договоров с арендодателями зданий, в которых расположены центры для приема беженцев. Стрейфланд отметила, что консультация с министром Фабер прошла "хорошо". "Я рада, что министр пообещала обратиться ко всем провинциям в краткосрочной перспективе с просьбой предоставить больше мест (для размещение украинских беженцев - ред.)", - приводит газета слова члена городского совета. Фабер заявила, что деньги - "не проблема". "У меня остался один миллиард (евро) из средств, выделенных на прием украинцев", - заявила она в кулуарах парламентских дебатов. "Когда муниципалитетам нужны деньги на прием (беженцев), они могут просто заявить об этом", - цитирует издание нидерландского министра по вопросам миграции. По словам Фабер, в ее министерстве сейчас разрабатываются планы по скорейшему оказанию помощи муниципалитетам по размещению украинцев. По данным Algemeen Dagblad, в настоящее время в Нидерландах проживают порядка 120 000 украинских беженцев, из которых около 95 000 проживают в муниципальных приютах для беженцев. Украинцам предоставляют убежище в Нидерландах на основании директивы ЕС. Действие директивы неоднократно продлевалось с момента начала российской спецоперации на Украине и теперь действует до марта 2026 года.

https://ria.ru/20250411/niderlandy-2010778133.html

https://ria.ru/20250331/niderlandy-2008406587.html

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