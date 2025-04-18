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Небензя прокомментировал встречу СБ ООН по мораторию на удары по энергетике - РИА Новости, 18.04.2025
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01:12 18.04.2025 (обновлено: 03:39 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/nebenzya-2011936365.html
Небензя прокомментировал встречу СБ ООН по мораторию на удары по энергетике
Небензя прокомментировал встречу СБ ООН по мораторию на удары по энергетике - РИА Новости, 18.04.2025
Небензя прокомментировал встречу СБ ООН по мораторию на удары по энергетике
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "самыми странными" в своей карьере представителя при Всемирной Организации прошедшие консультации СБ ООН по... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:12:00+03:00
2025-04-18T03:39:00+03:00
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ООН, 18 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "самыми странными" в своей карьере представителя при Всемирной Организации прошедшие консультации СБ ООН по обсуждению итогов 30-дневного моратория на удары по энергоинфрастурктуре между РФ и Украиной. По итогам консультаций российский дипломат сообщал, что говорить о прекращении огня на Украине "на данном этапе" нереалистично. Он также отмечал, что страны Запада не выразили готовность надавить на Киев по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре, и пообещал передать эту позицию Москве. "Честно говоря, это были самые странные консультации, в которых я участвовал за все время моего пребывания здесь. Я говорил, (представитель - ред.) США говорил, больше никто не говорил", – сказал Небензя журналистам. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
https://ria.ru/20250418/nebenzya-2011934945.html
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, василий небензя, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон, совет безопасности оон
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Василий Небензя, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ООН, Совет Безопасности ООН
Небензя прокомментировал встречу СБ ООН по мораторию на удары по энергетике

Небензя назвал консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике странными

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 18 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "самыми странными" в своей карьере представителя при Всемирной Организации прошедшие консультации СБ ООН по обсуждению итогов 30-дневного моратория на удары по энергоинфрастурктуре между РФ и Украиной.
По итогам консультаций российский дипломат сообщал, что говорить о прекращении огня на Украине "на данном этапе" нереалистично. Он также отмечал, что страны Запада не выразили готовность надавить на Киев по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре, и пообещал передать эту позицию Москве.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Небензя прокомментировал ситуацию с мораторием на удары по энергетике
00:42
"Честно говоря, это были самые странные консультации, в которых я участвовал за все время моего пребывания здесь. Я говорил, (представитель - ред.) США говорил, больше никто не говорил", – сказал Небензя журналистам.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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