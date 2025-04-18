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Небензя прокомментировал ситуацию с мораторием на удары по энергетике - РИА Новости, 18.04.2025
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00:42 18.04.2025 (обновлено: 03:56 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/nebenzya-2011934945.html
Небензя прокомментировал ситуацию с мораторием на удары по энергетике
Небензя прокомментировал ситуацию с мораторием на удары по энергетике - РИА Новости, 18.04.2025
Небензя прокомментировал ситуацию с мораторием на удары по энергетике
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что страны Запада не выразили готовность надавить на Киев по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре, РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T00:42:00+03:00
2025-04-18T03:56:00+03:00
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ООН, 18 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что страны Запада не выразили готовность надавить на Киев по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре, пообещал передать эту позицию Москве."Сегодня мы поставили вопрос западным сторонникам киевского режима, готовы ли они оказать давление на Украину и заставить Зеленского соблюдать условия моратория на удары по энергоинфраструктуре. Четкого ответа не последовало, как я уже сказал, никто не выступал", – сказал Небеня журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН."Мы сообщим об этом в Москву, и эта позиция будет должным образом принята во внимание. На данный момент никаких новых указаний президента России относительно статуса моратория издано не было", – добавил он.Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
https://ria.ru/20250418/nebenzya-2011931402.html
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html
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в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, василий небензя, chevron , вооруженные силы украины, оон
В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Василий Небензя, Chevron , Вооруженные силы Украины, ООН
Небензя прокомментировал ситуацию с мораторием на удары по энергетике

Небензя: Запад не захотел давить на Киев по теме ударов по энергоинфраструктуре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 18 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что страны Запада не выразили готовность надавить на Киев по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре, пообещал передать эту позицию Москве.
"Сегодня мы поставили вопрос западным сторонникам киевского режима, готовы ли они оказать давление на Украину и заставить Зеленского соблюдать условия моратория на удары по энергоинфраструктуре. Четкого ответа не последовало, как я уже сказал, никто не выступал", – сказал Небеня журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил Небензя
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"Мы сообщим об этом в Москву, и эта позиция будет должным образом принята во внимание. На данный момент никаких новых указаний президента России относительно статуса моратория издано не было", – добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Вчера, 08:00
 
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