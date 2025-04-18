Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил Небензя
Небензя: прекращение огня на Украине на данном этапе нереалистично
© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 18 апр — РИА Новости. Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил постпред России при ООН Василий Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций Совбеза Всемирной организации.
"У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", — сказал дипломат.
Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН, он отметил, что все будет зависеть от условий вероятного прекращения огня и формулировок в документе.
Небензя уточнил, что страны Запада не выразили готовность надавить на Киев по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре.
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней стороны, в частности, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры и регулярно нарушает договоренности.