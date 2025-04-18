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Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил Небензя - РИА Новости, 18.04.2025
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00:04 18.04.2025 (обновлено: 08:48 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/nebenzya-2011931402.html
Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил Небензя
Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил Небензя - РИА Новости, 18.04.2025
Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил Небензя
Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил постпред России при ООН Василий Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций Совбеза Всемирной... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T00:04:00+03:00
2025-04-18T08:48:00+03:00
украина
в мире
василий небензя
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специальная военная операция на украине
дональд трамп
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ООН, 18 апр — РИА Новости. Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил постпред России при ООН Василий Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций Совбеза Всемирной организации."У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", — сказал дипломат.Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН, он отметил, что все будет зависеть от условий вероятного прекращения огня и формулировок в документе.Небензя уточнил, что страны Запада не выразили готовность надавить на Киев по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре.Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней стороны, в частности, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры и регулярно нарушает договоренности.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011794920.html
https://ria.ru/20250417/sryv-2011726623.html
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украина, в мире, василий небензя, оон, россия, дональд трамп, владимир путин, киев
Украина, В мире, Василий Небензя, ООН, Россия, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Владимир Путин, Киев
Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил Небензя

Небензя: прекращение огня на Украине на данном этапе нереалистично

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 18 апр — РИА Новости. Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил постпред России при ООН Василий Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций Совбеза Всемирной организации.
"У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", — сказал дипломат.
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Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН, он отметил, что все будет зависеть от условий вероятного прекращения огня и формулировок в документе.
Небензя уточнил, что страны Запада не выразили готовность надавить на Киев по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре.
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Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней стороны, в частности, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры и регулярно нарушает договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВасилий НебензяООНРоссияДональд ТрампВладимир ПутинКиев
 
 
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