https://ria.ru/20250418/nebenzya-2011931402.html

Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил Небензя

Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил Небензя - РИА Новости, 18.04.2025

Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил Небензя

Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил постпред России при ООН Василий Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций Совбеза Всемирной... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:04:00+03:00

2025-04-18T00:04:00+03:00

2025-04-18T08:48:00+03:00

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ООН, 18 апр — РИА Новости. Прекращение огня на Украине пока нереалистично, заявил постпред России при ООН Василий Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций Совбеза Всемирной организации."У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", — сказал дипломат.Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН, он отметил, что все будет зависеть от условий вероятного прекращения огня и формулировок в документе.Небензя уточнил, что страны Запада не выразили готовность надавить на Киев по соблюдению моратория на удары по энергоинфраструктуре.Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней стороны, в частности, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры и регулярно нарушает договоренности.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011794920.html

https://ria.ru/20250417/sryv-2011726623.html

https://ria.ru/20250417/moratoriy-2011866734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, василий небензя, оон, россия, дональд трамп, владимир путин, киев