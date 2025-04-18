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Politico: НАТО смягчает формулировки в документах из-за администрации США - РИА Новости, 18.04.2025
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11:41 18.04.2025 (обновлено: 12:01 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/nato-2012014936.html
Politico: НАТО смягчает формулировки в документах из-за администрации США
Politico: НАТО смягчает формулировки в документах из-за администрации США - РИА Новости, 18.04.2025
Politico: НАТО смягчает формулировки в документах из-за администрации США
НАТО намеренно смягчает формулировки в документах, касающиеся климата, гендерных вопросов и инклюзивности, чтобы избежать давления со стороны администрации... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:41:00+03:00
2025-04-18T12:01:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. НАТО намеренно смягчает формулировки в документах, касающиеся климата, гендерных вопросов и инклюзивности, чтобы избежать давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на трех осведомленных собеседников. "Сотрудники НАТО смягчают формулировки, касающиеся климата, гендера и разнообразия, в качестве меры предосторожности, чтобы избежать ответных шагов со стороны администрации Трампа", - утверждают источники издания. По их словам, в новых проектах документов альянса фразы о климате, женщинах и безопасности переформулируются в более нейтральной манере, чтобы не вызвать сопротивления со стороны Вашингтона. Так, термин "зеленые технологии" заменили на "инновационные технологии", а слово "климат" обозначают как "операционная среда". В то же время, как отмечают источники, любая риторика о "гендере" или инициативе "женщины, мир и безопасность" исключается, чтобы документы могли пройти утверждение всеми 32 странами-членами альянса, включая США. Один из собеседников заявил, что в нынешних условиях самым неверным решением будет подача подобных инициатив как части повестки по разнообразию. "Это не часть повестки "пробуждения", а элемент военной стратегии, и сейчас все больше людей понимают это и стараются говорить в терминах военной необходимости", - сказал он. При этом, по данным издания, советники по климату в НАТО пока продолжают консультировать военных по вопросам, связанным с экологическими вызовами в условиях боевых действий - например, при экстремальных температурах. Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден американский лидер. Ранее на этой неделе газета Washington Post со ссылкой на меморандум госдепа сообщала, что администрация президента Трампа планирует сократить бюджет государственного департамента почти наполовину, в том числе за счет отказа от финансирования ООН, НАТО и других международных организаций. Еще ранее Дональд Трамп требовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, несмотря на то, что ряд стран до сих пор не могут выполнить обязательства по расходам на уровне 2%.
https://ria.ru/20250401/nato-2008547471.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, нато, politico, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, НАТО, Politico, ООН
Politico: НАТО смягчает формулировки в документах из-за администрации США

Politico: НАТО смягчает формулировки в документах по климату и гендеру из-за США

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. НАТО намеренно смягчает формулировки в документах, касающиеся климата, гендерных вопросов и инклюзивности, чтобы избежать давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на трех осведомленных собеседников.
"Сотрудники НАТО смягчают формулировки, касающиеся климата, гендера и разнообразия, в качестве меры предосторожности, чтобы избежать ответных шагов со стороны администрации Трампа", - утверждают источники издания.
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По их словам, в новых проектах документов альянса фразы о климате, женщинах и безопасности переформулируются в более нейтральной манере, чтобы не вызвать сопротивления со стороны Вашингтона. Так, термин "зеленые технологии" заменили на "инновационные технологии", а слово "климат" обозначают как "операционная среда".
В то же время, как отмечают источники, любая риторика о "гендере" или инициативе "женщины, мир и безопасность" исключается, чтобы документы могли пройти утверждение всеми 32 странами-членами альянса, включая США.
Один из собеседников заявил, что в нынешних условиях самым неверным решением будет подача подобных инициатив как части повестки по разнообразию.
"Это не часть повестки "пробуждения", а элемент военной стратегии, и сейчас все больше людей понимают это и стараются говорить в терминах военной необходимости", - сказал он.
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При этом, по данным издания, советники по климату в НАТО пока продолжают консультировать военных по вопросам, связанным с экологическими вызовами в условиях боевых действий - например, при экстремальных температурах.
Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден американский лидер.
Ранее на этой неделе газета Washington Post со ссылкой на меморандум госдепа сообщала, что администрация президента Трампа планирует сократить бюджет государственного департамента почти наполовину, в том числе за счет отказа от финансирования ООН, НАТО и других международных организаций.
Еще ранее Дональд Трамп требовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, несмотря на то, что ряд стран до сих пор не могут выполнить обязательства по расходам на уровне 2%.
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