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Бойцов СВО в Карелии освободили от уплаты транспортного налога за 2025 год - РИА Новости, 18.04.2025
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14:22 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/nalog-2012070243.html
Бойцов СВО в Карелии освободили от уплаты транспортного налога за 2025 год
Бойцов СВО в Карелии освободили от уплаты транспортного налога за 2025 год - РИА Новости, 18.04.2025
Бойцов СВО в Карелии освободили от уплаты транспортного налога за 2025 год
Закон об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции, а также супругов бойцов, погибших в зоне СВО, приняли во втором окончательном... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:22:00+03:00
2025-04-18T14:22:00+03:00
республика карелия
артур парфенчиков
налоги
сво
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Закон об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции, а также супругов бойцов, погибших в зоне СВО, приняли во втором окончательном чтении на заседании Законодательного собрания Карелии, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Согласно закону, военнослужащие, добровольцы, мобилизованные и контрактники освобождаются от уплаты налога за 2025 год за легковые автомобили, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Законодательная инициатива принадлежит главе Карелии Артуру Парфенчикову. Ко второму чтению парламентарии Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Артем Валюк, Ирина Кузичева и Татьяна Тишкова (фракция "Единой России") подготовили поправку. По предложению депутатов налоговую льготу распространили также на вдов и вдовцов погибших участников СВО. Они освобождаются от уплаты налога на унаследованное транспортное средство в течение трех лет с момента госрегистрации. Зампредседателя комитета по законности и правопорядку парламента Карелии Артем Валюк (фракция "Единой России"), отметил, что ранее депутаты в составе рабочей группы совместно с Минфином республики рассмотрели поправку к законопроекту, учитывая предложения ветеранского сообщества и общественников. "Жены участников СВО – тоже герои, они ждали наших ребят. Но так судьба распорядилась, что, защищая нашу родину от нацизма, бойцы погибли. Мы обязаны поддержать их родных", – приводит пресс-служба слова Валюка. Он уточнил, что в этом случае объем двигателя не имеет значение. В марте на заседании комитета с предложением освободить вдов бойцов, погибших при исполнении воинского долга, от уплаты транспортного налога на один автомобиль выступила Кира Чемоданова – вдова гвардии сержанта ВДВ, представитель общественной организации "Ветераны Карелии", депутат Молодежного парламента республики.
https://ria.ru/20250417/kareliya-2011794153.html
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республика карелия, артур парфенчиков, налоги, сво
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Налоги, СВО
Бойцов СВО в Карелии освободили от уплаты транспортного налога за 2025 год

Участников СВО в Карелии освободили от уплаты транспортного налога за 2025 год

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Республики КарелияБойцов СВО в Карелии освободили от уплаты транспортного налога за 2025 год
Бойцов СВО в Карелии освободили от уплаты транспортного налога за 2025 год - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия
Бойцов СВО в Карелии освободили от уплаты транспортного налога за 2025 год
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Закон об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции, а также супругов бойцов, погибших в зоне СВО, приняли во втором окончательном чтении на заседании Законодательного собрания Карелии, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Согласно закону, военнослужащие, добровольцы, мобилизованные и контрактники освобождаются от уплаты налога за 2025 год за легковые автомобили, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Законодательная инициатива принадлежит главе Карелии Артуру Парфенчикову.
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Ко второму чтению парламентарии Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Артем Валюк, Ирина Кузичева и Татьяна Тишкова (фракция "Единой России") подготовили поправку. По предложению депутатов налоговую льготу распространили также на вдов и вдовцов погибших участников СВО. Они освобождаются от уплаты налога на унаследованное транспортное средство в течение трех лет с момента госрегистрации.
Зампредседателя комитета по законности и правопорядку парламента Карелии Артем Валюк (фракция "Единой России"), отметил, что ранее депутаты в составе рабочей группы совместно с Минфином республики рассмотрели поправку к законопроекту, учитывая предложения ветеранского сообщества и общественников.
"Жены участников СВО – тоже герои, они ждали наших ребят. Но так судьба распорядилась, что, защищая нашу родину от нацизма, бойцы погибли. Мы обязаны поддержать их родных", – приводит пресс-служба слова Валюка.
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Он уточнил, что в этом случае объем двигателя не имеет значение.
В марте на заседании комитета с предложением освободить вдов бойцов, погибших при исполнении воинского долга, от уплаты транспортного налога на один автомобиль выступила Кира Чемоданова – вдова гвардии сержанта ВДВ, представитель общественной организации "Ветераны Карелии", депутат Молодежного парламента республики.
 
Республика КарелияАртур ПарфенчиковНалогиСВО
 
 
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