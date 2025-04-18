https://ria.ru/20250418/nalog-2012070243.html

Бойцов СВО в Карелии освободили от уплаты транспортного налога за 2025 год

Бойцов СВО в Карелии освободили от уплаты транспортного налога за 2025 год - РИА Новости, 18.04.2025

Бойцов СВО в Карелии освободили от уплаты транспортного налога за 2025 год

Закон об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции, а также супругов бойцов, погибших в зоне СВО, приняли во втором окончательном... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:22:00+03:00

2025-04-18T14:22:00+03:00

2025-04-18T14:22:00+03:00

республика карелия

артур парфенчиков

налоги

сво

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Закон об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции, а также супругов бойцов, погибших в зоне СВО, приняли во втором окончательном чтении на заседании Законодательного собрания Карелии, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Согласно закону, военнослужащие, добровольцы, мобилизованные и контрактники освобождаются от уплаты налога за 2025 год за легковые автомобили, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Законодательная инициатива принадлежит главе Карелии Артуру Парфенчикову. Ко второму чтению парламентарии Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Артем Валюк, Ирина Кузичева и Татьяна Тишкова (фракция "Единой России") подготовили поправку. По предложению депутатов налоговую льготу распространили также на вдов и вдовцов погибших участников СВО. Они освобождаются от уплаты налога на унаследованное транспортное средство в течение трех лет с момента госрегистрации. Зампредседателя комитета по законности и правопорядку парламента Карелии Артем Валюк (фракция "Единой России"), отметил, что ранее депутаты в составе рабочей группы совместно с Минфином республики рассмотрели поправку к законопроекту, учитывая предложения ветеранского сообщества и общественников. "Жены участников СВО – тоже герои, они ждали наших ребят. Но так судьба распорядилась, что, защищая нашу родину от нацизма, бойцы погибли. Мы обязаны поддержать их родных", – приводит пресс-служба слова Валюка. Он уточнил, что в этом случае объем двигателя не имеет значение. В марте на заседании комитета с предложением освободить вдов бойцов, погибших при исполнении воинского долга, от уплаты транспортного налога на один автомобиль выступила Кира Чемоданова – вдова гвардии сержанта ВДВ, представитель общественной организации "Ветераны Карелии", депутат Молодежного парламента республики.

https://ria.ru/20250417/kareliya-2011794153.html

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республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, артур парфенчиков, налоги, сво