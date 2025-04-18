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Руденя вручил награды лучшим представителям муниципалитетов Верхневолжья - РИА Новости, 18.04.2025
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Тверская область
 
15:00 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/nagrady-2012079255.html
Руденя вручил награды лучшим представителям муниципалитетов Верхневолжья
Руденя вручил награды лучшим представителям муниципалитетов Верхневолжья - РИА Новости, 18.04.2025
Руденя вручил награды лучшим представителям муниципалитетов Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям региона, внесшим вклад в развитие своих муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:00:00+03:00
2025-04-18T15:00:00+03:00
тверская область
игорь руденя
торжокский район
россия
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям региона, внесшим вклад в развитие своих муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья. Церемония состоялась в преддверии Дня местного самоуправления, который будет отмечаться 21 апреля. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил важность сохранения и укрепления отечественного местного самоуправления. Мы по праву гордимся традициями местного самоуправления в Верхневолжье, заложенными земскими деятелями Тверской губернии. Уверен, что в развитии тверского края будет востребован опыт современных защитников Отечества. В региональной программе "Герои Верхневолжья" уже зарегистрировались 153 участника СВО. Без сомнения, они смогут внести личный вклад в повышение эффективности работы системы местного самоуправления", – приводятся в сообщении слова Рудени. Губернатор напомнил, что именно по предложению тверских земцев впервые в России стали выдавать кредиты для крестьянских семей на развитие хозяйства, оказывалась поддержка жителям в неурожайные годы. По инициативе земства начались работы по мелиорации сельскохозяйственных земель, открывались сельские школы и больницы. В этом году также отмечается особая дата в истории народного образования тверского края: 155 лет назад член Тверского земского управления Павел Максимович открыл первую женскую школу для подготовки народных учителей. Сегодня в органах местного самоуправления Тверской области работает много достойных профессионалов, для которых развитие родного края стало делом всей жизни, отметил Руденя. Он вручил награды представителям администраций муниципальных образований, сельским старостам Верхневолжья. Звание "Почетный работник муниципальной службы Тверской области" присвоено первому заместителю главы администрации Сандовского округа Галине Носковой. Под ее началом реализованы значимые проекты по ремонту учреждений образования, профориентационные и другие мероприятия. Почетными грамотами губернатора Тверской области награждены представители Старицкого, Кимрского, Бежецкого, Нелидовского, Кесовогорского, Андреапольского, Лихославльского, Кашинского округов и Торжокского района. Среди них – староста деревни Бабино Старицкого округа Василий Аксютин, который 16 лет трудился в органах местного самоуправления. Теперь в качестве старосты активно участвует в решении важных для односельчан вопросов по развитию инфраструктуры, реализации Программы поддержки местных инициатив и других. Благодарности губернатора удостоены представители Вышневолоцкого, Рамешковского, Сонковского, Торопецкого, Осташковского, Пеновского и Ржевского округов.
https://ria.ru/20250417/rudenya-2011826364.html
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игорь руденя, торжокский район, россия
Тверская область, Игорь Руденя, Торжокский район, Россия
Руденя вручил награды лучшим представителям муниципалитетов Верхневолжья

В Тверской области вручены награды лучшим представителям муниципалитетов

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям Тверской области, внесшим вклад в развитие своих муниципальных образований
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям Тверской области, внесшим вклад в развитие своих муниципальных образований - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям Тверской области, внесшим вклад в развитие своих муниципальных образований
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям региона, внесшим вклад в развитие своих муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.
Церемония состоялась в преддверии Дня местного самоуправления, который будет отмечаться 21 апреля.
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"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил важность сохранения и укрепления отечественного местного самоуправления. Мы по праву гордимся традициями местного самоуправления в Верхневолжье, заложенными земскими деятелями Тверской губернии. Уверен, что в развитии тверского края будет востребован опыт современных защитников Отечества. В региональной программе "Герои Верхневолжья" уже зарегистрировались 153 участника СВО. Без сомнения, они смогут внести личный вклад в повышение эффективности работы системы местного самоуправления", – приводятся в сообщении слова Рудени.
Губернатор напомнил, что именно по предложению тверских земцев впервые в России стали выдавать кредиты для крестьянских семей на развитие хозяйства, оказывалась поддержка жителям в неурожайные годы. По инициативе земства начались работы по мелиорации сельскохозяйственных земель, открывались сельские школы и больницы. В этом году также отмечается особая дата в истории народного образования тверского края: 155 лет назад член Тверского земского управления Павел Максимович открыл первую женскую школу для подготовки народных учителей.
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Сегодня в органах местного самоуправления Тверской области работает много достойных профессионалов, для которых развитие родного края стало делом всей жизни, отметил Руденя. Он вручил награды представителям администраций муниципальных образований, сельским старостам Верхневолжья.
Звание "Почетный работник муниципальной службы Тверской области" присвоено первому заместителю главы администрации Сандовского округа Галине Носковой. Под ее началом реализованы значимые проекты по ремонту учреждений образования, профориентационные и другие мероприятия.
Почетными грамотами губернатора Тверской области награждены представители Старицкого, Кимрского, Бежецкого, Нелидовского, Кесовогорского, Андреапольского, Лихославльского, Кашинского округов и Торжокского района. Среди них – староста деревни Бабино Старицкого округа Василий Аксютин, который 16 лет трудился в органах местного самоуправления. Теперь в качестве старосты активно участвует в решении важных для односельчан вопросов по развитию инфраструктуры, реализации Программы поддержки местных инициатив и других.
Благодарности губернатора удостоены представители Вышневолоцкого, Рамешковского, Сонковского, Торопецкого, Осташковского, Пеновского и Ржевского округов.
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