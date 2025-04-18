https://ria.ru/20250418/naemniki-2012200752.html
Российский боец рассказал, как наемники ВСУ опознают друг друга
Российский боец рассказал, как наемники ВСУ опознают друг друга - РИА Новости, 18.04.2025
Российский боец рассказал, как наемники ВСУ опознают друг друга
Наемники ВСУ при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике использовали в качестве опознавания... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T21:39:00+03:00
2025-04-18T21:39:00+03:00
2025-04-18T21:39:00+03:00
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Наемники ВСУ при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике использовали в качестве опознавания себя синие изоленты, в то время, как остальные - зеленые и желтые, сказал РИА Новости командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" ВС России Нагимьян Ильбулов. В четверг Минобороны РФ сообщило, что российская группировка войск "Центр" освободила Преображенку в ДНР. "Да, встречались, заходят, как и простой личный состав, рядовые. Наемники более пытаются (выделяться - ред.) знаками различными: это синие изоленты, они стараются заматываться в синие изоленты. Обычные (мобилизованные - ред.) - желтые, зеленые", - рассказал агентству командир роты о наемниках, встречающихся в рядах ВСУ при освобождении Преображенки. По словам Ильбулова, наемников легче выявить, так как у них - другие язык, форма одежды, вооружение, в отличие от мобилизованных противников.
https://ria.ru/20250418/naemnik-2012058982.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский боец рассказал, как наемники ВСУ опознают друг друга
Боец Ильбулов: наемники ВСУ используют для опознания друг друга синие изоленты