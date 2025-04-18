https://ria.ru/20250418/naemniki-2012200752.html

Российский боец рассказал, как наемники ВСУ опознают друг друга

Российский боец рассказал, как наемники ВСУ опознают друг друга - РИА Новости, 18.04.2025

Российский боец рассказал, как наемники ВСУ опознают друг друга

Наемники ВСУ при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике использовали в качестве опознавания... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T21:39:00+03:00

2025-04-18T21:39:00+03:00

2025-04-18T21:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Наемники ВСУ при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике использовали в качестве опознавания себя синие изоленты, в то время, как остальные - зеленые и желтые, сказал РИА Новости командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" ВС России Нагимьян Ильбулов. В четверг Минобороны РФ сообщило, что российская группировка войск "Центр" освободила Преображенку в ДНР. "Да, встречались, заходят, как и простой личный состав, рядовые. Наемники более пытаются (выделяться - ред.) знаками различными: это синие изоленты, они стараются заматываться в синие изоленты. Обычные (мобилизованные - ред.) - желтые, зеленые", - рассказал агентству командир роты о наемниках, встречающихся в рядах ВСУ при освобождении Преображенки. По словам Ильбулова, наемников легче выявить, так как у них - другие язык, форма одежды, вооружение, в отличие от мобилизованных противников.

https://ria.ru/20250418/naemnik-2012058982.html

https://ria.ru/20250418/shturmovik-2012196546.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф