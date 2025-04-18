https://ria.ru/20250418/naemnik-2012167991.html

ФСБ показала кадры с наемником из Австралии, воевавшим за ВСУ

ФСБ показала кадры с наемником из Австралии, воевавшим за ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025

ФСБ показала кадры с наемником из Австралии, воевавшим за ВСУ

Луганское управление ФСБ России предоставило РИА Новости видео доставки с линии фронта наемника из Австралии, воевавшего на стороне Киева. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:53:00+03:00

2025-04-18T18:53:00+03:00

2025-04-18T18:55:00+03:00

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ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Луганское управление ФСБ России предоставило РИА Новости видео доставки с линии фронта наемника из Австралии, воевавшего на стороне Киева."Установлено, что гражданин Австралии по собственной инициативе с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в качестве наемника в вооруженном конфликте", — сообщает региональное ведомство.Задержанный заключил контракт с Министерством обороны Украины о прохождении службы в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Противоправную деятельность иностранца пресекли совместно с управлением ФСБ по Московскому военному округу, его будут судить в ЛНР.Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что в республике будут судить 33-летнего наемника из Австралии Оскара Дженкинса, воевавшего за ВСУ в Донбассе. Он прибыл на Украину из Мельбурна в феврале 2024 года, его преступную деятельность пресекли 22 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html

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Кадры с задержанным австралийским наемником, воевавшим на стороне ВСУ УФСБ по ЛНР показало видео эвакуации задержанного австралийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, который вскоре предстанет перед судом в Республике. По версии следствия, в феврале 2024-го Оскар Чарльз Агустус Дженкинс прибыл из Мельбурна на Украину для участия в боевых действиях. Он заключил контракт с украинским минобороны и был направлен для прохождения военной службы в село Щурово Краматорского района ДНР. С марта по декабрь 2024-го Дженкинск принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, за что ежемесячно получал 600-800 тыс рублей. Дело наемника направлено в Верховный суд ЛНР. 2025-04-18T18:53 true PT0M24S

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в мире, австралия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия