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ФСБ показала кадры с наемником из Австралии, воевавшим за ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 18.04.2025 (обновлено: 22:44 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/naemnik-2012058982.html
ФСБ показала кадры с наемником из Австралии, воевавшим за ВСУ
ФСБ показала кадры с наемником из Австралии, воевавшим за ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025
ФСБ показала кадры с наемником из Австралии, воевавшим за ВСУ
УФСБ России по Луганской Народной Республике показало видео доставки с линии фронта наемника из Австралии, воевавшего на стороне Киева, которого будут судить в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:37:00+03:00
2025-04-18T22:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
австралия
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. УФСБ России по Луганской Народной Республике показало видео доставки с линии фронта наемника из Австралии, воевавшего на стороне Киева, которого будут судить в ЛНР. Кадры транспортировки наемника предоставлены РИА Новости региональным УФСБ. Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что в ЛНР будут судить 33-летнего наемника из Австралии Оскара Дженкинса, воевавшего за ВСУ в Донбассе. Он прибыл на Украину из Мельбурна в феврале 2024 года, его преступная деятельность была пресечена 22 декабря 2024 года, отметили в Генпрокуратуре. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Московскому военному округу пресечена противоправная деятельность иностранного наемника. Он заключил контракт с Министерством обороны Украины о прохождении военной службы в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Установлено, что гражданин Австралии по собственной инициативе с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в качестве наемника в вооруженном конфликте", — сообщили в региональном ведомстве.
https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html
россия
луганская народная республика
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Кадры с задержанным австралийским наемником, воевавшим на стороне ВСУ
УФСБ по ЛНР показало видео эвакуации задержанного австралийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, который вскоре предстанет перед судом в Республике. По версии следствия, в феврале 2024-го Оскар Чарльз Агустус Дженкинс прибыл из Мельбурна на Украину для участия в боевых действиях. Он заключил контракт с украинским минобороны и был направлен для прохождения военной службы в село Щурово Краматорского района ДНР. С марта по декабрь 2024-го Дженкинск принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, за что ежемесячно получал 600-800 тыс рублей. Дело наемника направлено в Верховный суд ЛНР.
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россия, луганская народная республика, австралия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Австралия, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Безопасность
ФСБ показала кадры с наемником из Австралии, воевавшим за ВСУ

УФСБ по ЛНР показало видео доставки с линии фронта наемника ВСУ из Австралии

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ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. УФСБ России по Луганской Народной Республике показало видео доставки с линии фронта наемника из Австралии, воевавшего на стороне Киева, которого будут судить в ЛНР.
Кадры транспортировки наемника предоставлены РИА Новости региональным УФСБ.
Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что в ЛНР будут судить 33-летнего наемника из Австралии Оскара Дженкинса, воевавшего за ВСУ в Донбассе. Он прибыл на Украину из Мельбурна в феврале 2024 года, его преступная деятельность была пресечена 22 декабря 2024 года, отметили в Генпрокуратуре.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Московскому военному округу пресечена противоправная деятельность иностранного наемника. Он заключил контракт с Министерством обороны Украины о прохождении военной службы в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Установлено, что гражданин Австралии по собственной инициативе с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в качестве наемника в вооруженном конфликте", — сообщили в региональном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаАвстралияВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФБезопасность
 
 
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