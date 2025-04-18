https://ria.ru/20250418/naemnik-2012058982.html
ФСБ показала кадры с наемником из Австралии, воевавшим за ВСУ
ФСБ показала кадры с наемником из Австралии, воевавшим за ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025
ФСБ показала кадры с наемником из Австралии, воевавшим за ВСУ
УФСБ России по Луганской Народной Республике показало видео доставки с линии фронта наемника из Австралии, воевавшего на стороне Киева, которого будут судить в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:37:00+03:00
2025-04-18T13:37:00+03:00
2025-04-18T22:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
австралия
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012041954_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a0cbc199a7e9d525c278db307394ea2.jpg
ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. УФСБ России по Луганской Народной Республике показало видео доставки с линии фронта наемника из Австралии, воевавшего на стороне Киева, которого будут судить в ЛНР. Кадры транспортировки наемника предоставлены РИА Новости региональным УФСБ. Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что в ЛНР будут судить 33-летнего наемника из Австралии Оскара Дженкинса, воевавшего за ВСУ в Донбассе. Он прибыл на Украину из Мельбурна в феврале 2024 года, его преступная деятельность была пресечена 22 декабря 2024 года, отметили в Генпрокуратуре. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Московскому военному округу пресечена противоправная деятельность иностранного наемника. Он заключил контракт с Министерством обороны Украины о прохождении военной службы в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Установлено, что гражданин Австралии по собственной инициативе с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в качестве наемника в вооруженном конфликте", — сообщили в региональном ведомстве.
https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html
россия
луганская народная республика
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012041954_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_62418fd33c2b65ee82b83a6dc9dce1f0.jpg
Кадры с задержанным австралийским наемником, воевавшим на стороне ВСУ
УФСБ по ЛНР показало видео эвакуации задержанного австралийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, который вскоре предстанет перед судом в Республике. По версии следствия, в феврале 2024-го Оскар Чарльз Агустус Дженкинс прибыл из Мельбурна на Украину для участия в боевых действиях.
Он заключил контракт с украинским минобороны и был направлен для прохождения военной службы в село Щурово Краматорского района ДНР.
С марта по декабрь 2024-го Дженкинск принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, за что ежемесячно получал 600-800 тыс рублей. Дело наемника направлено в Верховный суд ЛНР.
2025-04-18T13:37
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, австралия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Австралия, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Безопасность
ФСБ показала кадры с наемником из Австралии, воевавшим за ВСУ
УФСБ по ЛНР показало видео доставки с линии фронта наемника ВСУ из Австралии