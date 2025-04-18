Британия запретила въезд автору теории "великого замещения" в миграции
Telegraph: МВД Британии отказало во въезде французскому философу Рено Камю
© AP Photo / Oleg CetinicРено Камю
© AP Photo / Oleg Cetinic
Рено Камю. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. МВД Великобритании отказало во въезде французскому философу, выступающему против массовой миграции, идеологу "великого замещения" Рено Камю из опасений, что его присутствие в стране навредит "общественному благу", сообщает в пятницу издание Telegraph.
"Ваше присутствие в Великобритании не рассматривается как способствующее общественному благу", - цитирует газета обоснование в отказе на электронное разрешение на въезд.
В проливе Ла-Манш спасли более сотни мигрантов
4 апреля, 23:19
По информации газеты, Камю должен был выступить позднее в апреле на мероприятии британской ультраправой партии "Родина" (Homeland).
Комментируя отказ во въезде, Камю заявил, что "из всех европейских правительств, виновных" в неконтролируемой миграции, "британское правительство одно из самых виновных".
"Неудивительно, что оно не хочет, чтобы я говорил", - сказал он газете.
В августе 2024 года глава МВД Британии Ивет Купер после волны антииммигрантских протестов объявила о борьбе с экстремизмом и теми, кто распространяет "вредные" идеи, разжигающие ненависть. Беспорядки в конце июля были спровоцированы убийством детей в Саутпорте на фоне слухов, что нападавший был просителем убежища. Некоторые получили реальные сроки за антииммигрантские посты в соцсетях. Как позднее стало известно, виновником был юноша по имени Аксель Рудакубана, родившийся в Уэльсе в руандийской семье.
В феврале 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он выразил опасения по поводу подавления свободы слова в Великобритании и Европе и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики.