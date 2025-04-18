https://ria.ru/20250418/moskva-2012179589.html

В Доме Пашкова открылась выставка "Прокуратура в годы войны"

В Доме Пашкова открылась выставка "Прокуратура в годы войны" - РИА Новости, 18.04.2025

В Доме Пашкова открылась выставка "Прокуратура в годы войны"

Выставка "Прокуратура в годы Великой Отечественной войны" открылась в Румянцевском зале Дома Пашкова Российской государственной библиотеки, также в рамках... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:37:00+03:00

2025-04-18T19:37:00+03:00

2025-04-18T20:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

российская государственная библиотека

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Выставка "Прокуратура в годы Великой Отечественной войны" открылась в Румянцевском зале Дома Пашкова Российской государственной библиотеки, также в рамках мероприятия прошел круглый стол, передает корреспондент РИА Новости."В связи с юбилейной датой (80-летия Победы - ред.) Генеральной прокуратурой при поддержке министерства культуры, совместно с Российской государственной библиотекой, Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ) создана выставочная экспозиция, призванная сохранить память работников-прокуроров в годы Великой Отечественной войны", - отметил замгенпрокурора Российской Федерации Юрий Пономарев в своей приветственной речи.В экспозиции представлены копии архивных документов, материалы о расследовании военных преступлений, фотографии, свидетельствующие о значимом вкладе работников органов прокуратуры в обеспечении законности, правопорядка на фронте и в тылу."Понять глубинный смысл трагических событий (Великой Отечественной войны - ред.) теперь можно через представленную сегодня выставку… Отмечу, что на платформе национальной электронной библиотеки создана цифровая коллекция уникальных документов выставки "Прокуратура в годы Великой Отечественной войны", - сказала статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.По словам Алексеевой, министерство культуры плотно сотрудничает с Генеральной прокуратурой на протяжении многих лет в контексте культурно-просветительских проектов, а также в рамках национального проекта "Культура" и в частности национального проекта "Семья".Она также отметила вклад библиотекарей в победу в Великой Отечественной войне, заявив, что и сегодня перед российскими библиотеками стоят важные задачи сохранения общероссийской гражданской идентичности."Я бы хотела подчеркнуть вклад в победу наших библиотекарей, которые в годы Великой Отечественной войны не только выполняла свои непосредственные обязанности, но и принимали активное участие в боевых действиях. Сегодня перед библиотеками России также стоит задача не только в предоставлении знаний, но и в сохранении общероссийской гражданской идентичности, традиционной духовно-нравственной ценности", - добавила Алексеева.Также в рамках мероприятия прошел круглый стол, где участники обсудили деятельность прокуратуры и особенности работы библиотек в годы Великой Отечественной войны, роль проекта "Без срока давности" в системе патриотического воспитания и формирования национального исторического мировоззрения.Посетители смогут увидеть выставку с 12 мая по 22 июня.

https://ria.ru/20250310/osvobozhdenie-2004025492.html

https://ria.ru/20250401/vystavka-2008575596.html

https://ria.ru/20250224/osvobozhdenie-2001321586.html

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россия, российская государственная библиотека, 80-летие победы в великой отечественной войне