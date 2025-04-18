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В Москве нанесли временную разметку для репетиций парада Победы - РИА Новости, 18.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:34 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/moskva-2012142911.html
В Москве нанесли временную разметку для репетиций парада Победы
В Москве нанесли временную разметку для репетиций парада Победы - РИА Новости, 18.04.2025
В Москве нанесли временную разметку для репетиций парада Победы
Временную разметку для репетиций и парада Победы нанесли в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:34:00+03:00
2025-04-18T17:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Временную разметку для репетиций и парада Победы нанесли в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади. Всего размечено шесть полос протяженностью 1084 метра каждая. Кроме того, желтые линии появились на пересечении Тверской и Моховой улиц и на Манежной площади. Разметка будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и параде Победы 9 мая", – приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве добавили, что для нанесения временной разметки использовали специальную нитрокраску желтого цвета. Водителям следует быть внимательнее на указанных участках. "Напоминаем, что желтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - уточняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве нанесли временную разметку для репетиций парада Победы

Бирюков: временную разметку для репетиций и парада Победы нанесли в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРепетиция парада на Красной Площади
Репетиция парада на Красной Площади - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Репетиция парада на Красной Площади. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Временную разметку для репетиций и парада Победы нанесли в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади. Всего размечено шесть полос протяженностью 1084 метра каждая. Кроме того, желтые линии появились на пересечении Тверской и Моховой улиц и на Манежной площади. Разметка будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и параде Победы 9 мая", – приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве добавили, что для нанесения временной разметки использовали специальную нитрокраску желтого цвета. Водителям следует быть внимательнее на указанных участках.
"Напоминаем, что желтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - уточняется в сообщении.
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