https://ria.ru/20250418/moskva-2012024897.html
В Москве задержали торговцев некачественными лекарствами
В Москве задержали торговцев некачественными лекарствами - РИА Новости, 18.04.2025
В Москве задержали торговцев некачественными лекарствами
Торговцы некачественными и незарегистрированными лекарствами задержаны в Москве, изъяты препараты на 100 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:05:00+03:00
2025-04-18T12:05:00+03:00
2025-04-18T12:06:00+03:00
происшествия
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юлия иванова
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Торговцы некачественными и незарегистрированными лекарствами задержаны в Москве, изъяты препараты на 100 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, не позднее июля 2024 года фигуранты вступили в сговор в целях сбыта контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств. Они закупили их за рубежом и ввезли в страну. "Затем обвиняемые из числа сотрудников одной из столичных фармацевтических фирм незаконно сбыли незарегистрированные лекарственные средства на сумму свыше 250 тысяч рублей в рамках оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка", - сказала Иванова. Было возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере). В Москве по местам жительства обвиняемых, в аптеках и на складах прошли обыски. "Изъяты недоброкачественные и незарегистрированные на территории РФ лекарственные препараты на общую стоимость более 100 миллионов рублей, а также мобильные телефоны и денежные средства в размере около 3 миллионов рублей", - добавила Иванова. Обвинение предъявлено 14 фигурантам, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.
https://ria.ru/20250331/peterburg-2008337227.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали торговцев некачественными лекарствами
Иванова: в Москве задержали торговцев некачественными лекарствами