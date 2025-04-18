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В Москве в Страстную пятницу ожидается до 23 градусов тепла - РИА Новости, 18.04.2025
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03:37 18.04.2025 (обновлено: 11:46 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/moskva-2011943972.html
В Москве в Страстную пятницу ожидается до 23 градусов тепла
В Москве в Страстную пятницу ожидается до 23 градусов тепла - РИА Новости, 18.04.2025
В Москве в Страстную пятницу ожидается до 23 градусов тепла
Воздух в Страстную пятницу в Москве прогреется до 23 градусов, местами возможен кратковременный дождь, сообщили на сайте Гидрометцентра России. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:37:00+03:00
2025-04-18T11:46:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздух в Страстную пятницу в Москве прогреется до 23 градусов, местами возможен кратковременный дождь, сообщили на сайте Гидрометцентра России. По данным сайта, днем 18 апреля в Москве будет от 21 до 23 градусов. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, ожидается слабый юго-западный ветер до 10 метров в секунду.
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общество, москва, россия, гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, Погода
В Москве в Страстную пятницу ожидается до 23 градусов тепла

Воздух в Страстную пятницу в Москве прогреется до 23 градусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздух в Страстную пятницу в Москве прогреется до 23 градусов, местами возможен кратковременный дождь, сообщили на сайте Гидрометцентра России.
По данным сайта, днем 18 апреля в Москве будет от 21 до 23 градусов. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, ожидается слабый юго-западный ветер до 10 метров в секунду.
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