https://ria.ru/20250418/moskva-2011943972.html

В Москве в Страстную пятницу ожидается до 23 градусов тепла

В Москве в Страстную пятницу ожидается до 23 градусов тепла - РИА Новости, 18.04.2025

В Москве в Страстную пятницу ожидается до 23 градусов тепла

Воздух в Страстную пятницу в Москве прогреется до 23 градусов, местами возможен кратковременный дождь, сообщили на сайте Гидрометцентра России. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:37:00+03:00

2025-04-18T03:37:00+03:00

2025-04-18T11:46:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздух в Страстную пятницу в Москве прогреется до 23 градусов, местами возможен кратковременный дождь, сообщили на сайте Гидрометцентра России. По данным сайта, днем 18 апреля в Москве будет от 21 до 23 градусов. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, ожидается слабый юго-западный ветер до 10 метров в секунду.

https://realty.ria.ru/20250417/moskva-2011524495.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, гидрометцентр, погода