https://ria.ru/20250418/moskva-2011941181.html

Ефимов: в бывшей промзоне "Братцево" в ходе КРТ построят бульвар-парк

Ефимов: в бывшей промзоне "Братцево" в ходе КРТ построят бульвар-парк - РИА Новости, 18.04.2025

Ефимов: в бывшей промзоне "Братцево" в ходе КРТ построят бульвар-парк

Бульвар-парк с тематическими зонами для отдыха и прогулок обустроят в рамках реорганизации части бывшей промзоны "Братцево" по программе комплексного развития... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:12:00+03:00

2025-04-18T09:12:00+03:00

2025-04-18T09:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

ingrad

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Бульвар-парк с тематическими зонами для отдыха и прогулок обустроят в рамках реорганизации части бывшей промзоны "Братцево" по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Войковский в рамках редевелопмента участка бывшей промзоны "Братцево" построят бульвар-парк с разнообразными тематическими зонами. Он протянется через новый жилой квартал, который будет сформирован на этом месте. Протяженность бульвара составит 800 метров, а площадь общественных пространств – около четырех гектаров", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что все работы планируют завершить в течение шести лет, сдавать в эксплуатацию участки бульвара хотят параллельно с жилыми домами. Девелопером проекта будет компания Ingrad.Частью парка станут четыре зоны: спортплощадки, игровое пространство для детей, зеленый сквер и главная площадь, утоняется в пресс-релизе.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в игровой зоне оборудуют карусели, батуты, аттракционы, многоэтажный форт для подвижных игр и прочее. Главная площадь бульвара-парка будет размером один гектар. Для гостей здесь оборудуют зоны отдыха, детские площадки и арт-объекты.Кроме того, для любителей спорта подготовят площадку для игровых видов спорта с трибунами и многофункциональную тренировочную зону. На ней разместят беговые дорожки.

https://realty.ria.ru/20250331/grad-2008332408.html

https://ria.ru/20250311/efimov-2004249495.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, ingrad, москва, градостроительный комплекс москвы