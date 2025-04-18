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Ефимов: в бывшей промзоне "Братцево" в ходе КРТ построят бульвар-парк - РИА Новости, 18.04.2025
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09:12 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/moskva-2011941181.html
Ефимов: в бывшей промзоне "Братцево" в ходе КРТ построят бульвар-парк
Ефимов: в бывшей промзоне "Братцево" в ходе КРТ построят бульвар-парк - РИА Новости, 18.04.2025
Ефимов: в бывшей промзоне "Братцево" в ходе КРТ построят бульвар-парк
Бульвар-парк с тематическими зонами для отдыха и прогулок обустроят в рамках реорганизации части бывшей промзоны "Братцево" по программе комплексного развития... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:12:00+03:00
2025-04-18T09:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Бульвар-парк с тематическими зонами для отдыха и прогулок обустроят в рамках реорганизации части бывшей промзоны "Братцево" по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Войковский в рамках редевелопмента участка бывшей промзоны "Братцево" построят бульвар-парк с разнообразными тематическими зонами. Он протянется через новый жилой квартал, который будет сформирован на этом месте. Протяженность бульвара составит 800 метров, а площадь общественных пространств – около четырех гектаров", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что все работы планируют завершить в течение шести лет, сдавать в эксплуатацию участки бульвара хотят параллельно с жилыми домами. Девелопером проекта будет компания Ingrad.Частью парка станут четыре зоны: спортплощадки, игровое пространство для детей, зеленый сквер и главная площадь, утоняется в пресс-релизе.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в игровой зоне оборудуют карусели, батуты, аттракционы, многоэтажный форт для подвижных игр и прочее. Главная площадь бульвара-парка будет размером один гектар. Для гостей здесь оборудуют зоны отдыха, детские площадки и арт-объекты.Кроме того, для любителей спорта подготовят площадку для игровых видов спорта с трибунами и многофункциональную тренировочную зону. На ней разместят беговые дорожки.
https://realty.ria.ru/20250331/grad-2008332408.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, ingrad, москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Ingrad, Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в бывшей промзоне "Братцево" в ходе КРТ построят бульвар-парк

Ефимов: на участке бывшей промзоны "Братцево" в рамках КРТ появится бульвар-парк

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Бульвар-парк с тематическими зонами для отдыха и прогулок обустроят в рамках реорганизации части бывшей промзоны "Братцево" по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Войковский в рамках редевелопмента участка бывшей промзоны "Братцево" построят бульвар-парк с разнообразными тематическими зонами. Он протянется через новый жилой квартал, который будет сформирован на этом месте. Протяженность бульвара составит 800 метров, а площадь общественных пространств – около четырех гектаров", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что все работы планируют завершить в течение шести лет, сдавать в эксплуатацию участки бульвара хотят параллельно с жилыми домами. Девелопером проекта будет компания Ingrad.
Частью парка станут четыре зоны: спортплощадки, игровое пространство для детей, зеленый сквер и главная площадь, утоняется в пресс-релизе.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в игровой зоне оборудуют карусели, батуты, аттракционы, многоэтажный форт для подвижных игр и прочее. Главная площадь бульвара-парка будет размером один гектар. Для гостей здесь оборудуют зоны отдыха, детские площадки и арт-объекты.
Кроме того, для любителей спорта подготовят площадку для игровых видов спорта с трибунами и многофункциональную тренировочную зону. На ней разместят беговые дорожки.
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