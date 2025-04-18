https://ria.ru/20250418/moskva-2011940376.html

В Нагатинском Затоне завершается возведение делового центра

В Нагатинском Затоне завершается возведение делового центра - РИА Новости, 18.04.2025

В Нагатинском Затоне завершается возведение делового центра

В московском районе Нагатинский Затон завершается возведение делового центра площадью почти шесть тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:50:00+03:00

2025-04-18T11:50:00+03:00

2025-04-18T11:50:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В московском районе Нагатинский Затон завершается возведение делового центра площадью почти шесть тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Общая площадь первого корпуса составит 3,5 тысячи квадратных метров, а второго – 2,5 тысячи квадратных метров. На первых этажах обоих зданий разместятся магазины и рестораны, совокупная площадь их помещений приблизится к 1,8 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики. Министр отметил, что офисные помещения площадью 4,2 тысячи квадратных метров разместятся на двух верхних этажах. Сами здания располагаются на берегу Нагатинского затона, что, благодаря панорамному остеклению, позволит посетителям и сотрудникам центра наблюдать прекрасный вид на водоем.Деловой центр находится на проспекте Андропова, 11/1, и состоит из двух трехэтажных зданий. Девелопером проекта выступила ГК "Регионы-девелопмент".В зданиях разместятся точки торговли и общепита, переговорные, офисы открытого типа и другие помещения.

https://ria.ru/20250417/moskva-2011709947.html

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Дарья Буймова

владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы