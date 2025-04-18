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"Билайн" рассказал о самых популярных в марте схемах мошенничества - РИА Новости, 18.04.2025
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03:51 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/moshennichestvo-2011945082.html
"Билайн" рассказал о самых популярных в марте схемах мошенничества
"Билайн" рассказал о самых популярных в марте схемах мошенничества - РИА Новости, 18.04.2025
"Билайн" рассказал о самых популярных в марте схемах мошенничества
Самыми популярными схемами телефонного мошенничества в РФ в марте стали мнимая "замена" домофонных ключей, а также звонки якобы от сотрудников школ и от имени... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:51:00+03:00
2025-04-18T03:51:00+03:00
общество
технологии
россия
почта россии
билайн
пособие по безработице
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Самыми популярными схемами телефонного мошенничества в РФ в марте стали мнимая "замена" домофонных ключей, а также звонки якобы от сотрудников школ и от имени "Почты России", рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна". "В последнее время участились случаи обмана, связанного с заменой ключей или чипов от домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками, проводящими замену оборудования в подъезде, и спрашивают, сколько ключей нужно жильцу. Когда жертва соглашается, мошенники сообщают, что ей придет смс с временным кодом для входа в подъезд, и просят назвать этот код якобы для внесения в базу. Особенно опасно, так как звонки часто совпадают с реальной заменой домофона в доме", - рассказали там. Второй не менее популярной схемой стали звонки родителям или школьникам от имени работников учебного заведения. Мошенники говорят об электронном дневнике, успеваемости ребенка, одновременно пытаясь войти в аккаунт жертвы на госуслугах. Под предлогом "обновления системы" они просят сообщить смс-код, который приходит от госуслуг, и таким образом получают доступ к личному кабинету. Еще одной опасной схемой стали ложные звонки от имени "Почты России". В этой легенде преступники представляются сотрудниками сортировочного центра компании и сообщают о "потерянной посылке". Они просят назвать код, якобы необходимый для доставки, но на самом деле этот код также дает доступ к аккаунту на госуслугах.
https://ria.ru/20250417/rpts-2011926608.html
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общество, технологии, россия, почта россии, билайн, пособие по безработице
Общество, Технологии, Россия, Почта России, Билайн, Пособие по безработице
"Билайн" рассказал о самых популярных в марте схемах мошенничества

В "Билайне" рассказали о трех самых популярных схемах телефонного мошенничества

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Самыми популярными схемами телефонного мошенничества в РФ в марте стали мнимая "замена" домофонных ключей, а также звонки якобы от сотрудников школ и от имени "Почты России", рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна".
"В последнее время участились случаи обмана, связанного с заменой ключей или чипов от домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками, проводящими замену оборудования в подъезде, и спрашивают, сколько ключей нужно жильцу. Когда жертва соглашается, мошенники сообщают, что ей придет смс с временным кодом для входа в подъезд, и просят назвать этот код якобы для внесения в базу. Особенно опасно, так как звонки часто совпадают с реальной заменой домофона в доме", - рассказали там.
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Второй не менее популярной схемой стали звонки родителям или школьникам от имени работников учебного заведения. Мошенники говорят об электронном дневнике, успеваемости ребенка, одновременно пытаясь войти в аккаунт жертвы на госуслугах. Под предлогом "обновления системы" они просят сообщить смс-код, который приходит от госуслуг, и таким образом получают доступ к личному кабинету.
Еще одной опасной схемой стали ложные звонки от имени "Почты России". В этой легенде преступники представляются сотрудниками сортировочного центра компании и сообщают о "потерянной посылке". Они просят назвать код, якобы необходимый для доставки, но на самом деле этот код также дает доступ к аккаунту на госуслугах.
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