https://ria.ru/20250418/moshennichestvo-2011945082.html

"Билайн" рассказал о самых популярных в марте схемах мошенничества

"Билайн" рассказал о самых популярных в марте схемах мошенничества - РИА Новости, 18.04.2025

"Билайн" рассказал о самых популярных в марте схемах мошенничества

Самыми популярными схемами телефонного мошенничества в РФ в марте стали мнимая "замена" домофонных ключей, а также звонки якобы от сотрудников школ и от имени... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:51:00+03:00

2025-04-18T03:51:00+03:00

2025-04-18T03:51:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Самыми популярными схемами телефонного мошенничества в РФ в марте стали мнимая "замена" домофонных ключей, а также звонки якобы от сотрудников школ и от имени "Почты России", рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна". "В последнее время участились случаи обмана, связанного с заменой ключей или чипов от домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками, проводящими замену оборудования в подъезде, и спрашивают, сколько ключей нужно жильцу. Когда жертва соглашается, мошенники сообщают, что ей придет смс с временным кодом для входа в подъезд, и просят назвать этот код якобы для внесения в базу. Особенно опасно, так как звонки часто совпадают с реальной заменой домофона в доме", - рассказали там. Второй не менее популярной схемой стали звонки родителям или школьникам от имени работников учебного заведения. Мошенники говорят об электронном дневнике, успеваемости ребенка, одновременно пытаясь войти в аккаунт жертвы на госуслугах. Под предлогом "обновления системы" они просят сообщить смс-код, который приходит от госуслуг, и таким образом получают доступ к личному кабинету. Еще одной опасной схемой стали ложные звонки от имени "Почты России". В этой легенде преступники представляются сотрудниками сортировочного центра компании и сообщают о "потерянной посылке". Они просят назвать код, якобы необходимый для доставки, но на самом деле этот код также дает доступ к аккаунту на госуслугах.

https://ria.ru/20250417/rpts-2011926608.html

https://ria.ru/20250414/moshenniki-2011250736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, почта россии, билайн, пособие по безработице