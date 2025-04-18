https://ria.ru/20250418/moratoriy-2012042767.html

Срок моратория на удары по энергообъектам истек, напомнили в Кремле

Срок моратория на удары по энергообъектам истек, напомнили в Кремле - РИА Новости, 18.04.2025

Срок моратория на удары по энергообъектам истек, напомнили в Кремле

Срок моратория на удары по объектам энергетики истек, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:47:00+03:00

2025-04-18T12:47:00+03:00

2025-04-18T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Срок моратория на удары по объектам энергетики истек, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Месяц действительно истек. В настоящий момент никаких иных указаний Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, не было", — заявил представитель Кремля.По его словам, Москва придерживалась запрета на нанесение ударов по энергоинфраструктуре, чего нельзя сказать о Киеве.Песков добавил, что определенный прогресс в переговорах по Украине есть, он связан с временным мораторием, но впереди еще много обсуждений.Удары ВСУ по энергообъектамПрезидент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Запрет распространился на нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.В Кремле позднее заявили, что Киев, по сути, и не присоединился к мораторию и регулярно нарушал договоренности, подобные действия — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250418/nebenzya-2011931402.html

https://ria.ru/20250417/sryv-2011726623.html

https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, безопасность, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев