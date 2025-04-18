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Срок моратория на удары по энергообъектам истек, напомнили в Кремле - РИА Новости, 18.04.2025
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12:47 18.04.2025 (обновлено: 13:20 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/moratoriy-2012042767.html
Срок моратория на удары по энергообъектам истек, напомнили в Кремле
Срок моратория на удары по энергообъектам истек, напомнили в Кремле - РИА Новости, 18.04.2025
Срок моратория на удары по энергообъектам истек, напомнили в Кремле
Срок моратория на удары по объектам энергетики истек, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:47:00+03:00
2025-04-18T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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сша
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
безопасность
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Срок моратория на удары по объектам энергетики истек, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Месяц действительно истек. В настоящий момент никаких иных указаний Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, не было", — заявил представитель Кремля.По его словам, Москва придерживалась запрета на нанесение ударов по энергоинфраструктуре, чего нельзя сказать о Киеве.Песков добавил, что определенный прогресс в переговорах по Украине есть, он связан с временным мораторием, но впереди еще много обсуждений.Удары ВСУ по энергообъектамПрезидент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Запрет распространился на нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.В Кремле позднее заявили, что Киев, по сути, и не присоединился к мораторию и регулярно нарушал договоренности, подобные действия — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250418/nebenzya-2011931402.html
https://ria.ru/20250417/sryv-2011726623.html
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россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, безопасность, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Киев
Срок моратория на удары по энергообъектам истек, напомнили в Кремле

Песков: срок моратория на удары по украинским энергообъектам истек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКремль и международный деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Срок моратория на удары по объектам энергетики истек, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Месяц действительно истек. В настоящий момент никаких иных указаний Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, не было", — заявил представитель Кремля.
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По его словам, Москва придерживалась запрета на нанесение ударов по энергоинфраструктуре, чего нельзя сказать о Киеве.
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Удары ВСУ по энергообъектам

Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Запрет распространился на нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
В Кремле позднее заявили, что Киев, по сути, и не присоединился к мораторию и регулярно нарушал договоренности, подобные действия — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Владимира Зеленского.
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