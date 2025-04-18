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Власти Молдавии преследуют Маркелла из-за его убеждений, считает эксперт - РИА Новости, 18.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:11 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012189344.html
Власти Молдавии преследуют Маркелла из-за его убеждений, считает эксперт
Власти Молдавии преследуют Маркелла из-за его убеждений, считает эксперт - РИА Новости, 18.04.2025
Власти Молдавии преследуют Маркелла из-за его убеждений, считает эксперт
Власти Молдавии преследуют архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла из-за того, что он выступает за сохранение православной веры на молдавской земле и за... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:11:00+03:00
2025-04-18T20:11:00+03:00
религия
молдавия
майя санду
евгения гуцул
задержание архиепископа маркелла в молдавии
в мире
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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Власти Молдавии преследуют архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла из-за того, что он выступает за сохранение православной веры на молдавской земле и за молдавскую государственность, заявил РИА Новости местный политолог и историк Борис Шаповалов. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. "Это цинизм высшей пробы, это абсолютное неуважение молдавских властей к своему народу, к верующим людям. Это открытое издевательство над очень уважаемым священнослужителем. Я давно знаю уважаемого архиепископа Маркела как очень умного, очень мыслящего человека, патриота, молдаванина, который выступает не только за сохранение православной веры на молдавской земле, но и за молдавскую государственность. Он патриот этой земли, этого народа. Понятно, что архиепископ Маркелл, как один из ярких представителей молдавской православной церкви русского патриархата, просто был специально унижен и подвергнут этим репрессиям", - заявил Шаповалов. По его словам, очевидно, что вся история со срывом поездки Маркелла связана с тем, что происходит сейчас в Молдавской православной церкви, когда действующие власти активно поддерживают и продвигают Бессарабскую митрополию Румынской православной церкви. "Это фактически подталкивание церкви к искусственному расколу, к каким-то действиям, которые будут вызывать вражду между различными группами верующих. И это ни для кого не секрет, что наш президент Майя Санду посещает только церковь, приходы Бессарабской митрополии... Это чисто политические шаги, это очень неприятная ситуация, когда власть пытается столкнуть две церкви, две группы верующих лбами, это чистейшая провокация, она чисто политическая провокация", - подчеркнул политолог. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250418/markell-2012056635.html
https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012165284.html
https://ria.ru/20250418/moldavija-2012067791.html
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молдавия, майя санду, евгения гуцул, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире
Религия, Молдавия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, В мире
Власти Молдавии преследуют Маркелла из-за его убеждений, считает эксперт

Политолог Шаповалов: власти Молдавии преследуют архиепископа Маркелла из-за веры

© Фото : Бельцко-Фалештская ЕпархияЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Бельцко-Фалештская Епархия
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Власти Молдавии преследуют архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла из-за того, что он выступает за сохранение православной веры на молдавской земле и за молдавскую государственность, заявил РИА Новости местный политолог и историк Борис Шаповалов.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Индийский политик прокомментировал задержание архиепископа Маркелла
Вчера, 13:30
"Это цинизм высшей пробы, это абсолютное неуважение молдавских властей к своему народу, к верующим людям. Это открытое издевательство над очень уважаемым священнослужителем. Я давно знаю уважаемого архиепископа Маркела как очень умного, очень мыслящего человека, патриота, молдаванина, который выступает не только за сохранение православной веры на молдавской земле, но и за молдавскую государственность. Он патриот этой земли, этого народа. Понятно, что архиепископ Маркелл, как один из ярких представителей молдавской православной церкви русского патриархата, просто был специально унижен и подвергнут этим репрессиям", - заявил Шаповалов.
По его словам, очевидно, что вся история со срывом поездки Маркелла связана с тем, что происходит сейчас в Молдавской православной церкви, когда действующие власти активно поддерживают и продвигают Бессарабскую митрополию Румынской православной церкви. "Это фактически подталкивание церкви к искусственному расколу, к каким-то действиям, которые будут вызывать вражду между различными группами верующих. И это ни для кого не секрет, что наш президент Майя Санду посещает только церковь, приходы Бессарабской митрополии... Это чисто политические шаги, это очень неприятная ситуация, когда власть пытается столкнуть две церкви, две группы верующих лбами, это чистейшая провокация, она чисто политическая провокация", - подчеркнул политолог.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Маркелла - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В аэропорту Кишинева проходит пикет в поддержку архиепископа Маркелла
Вчера, 18:46
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Молдавия превращается в репрессивную страну, считает эксперт
Вчера, 14:15
 
РелигияМолдавияМайя СандуЕвгения ГуцулЗадержание архиепископа Маркелла в МолдавииВ мире
 
 
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