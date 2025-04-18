https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012150156.html

В РПЦ заявили о массовых допросах православных клириков в Молдавии

В РПЦ заявили о массовых допросах православных клириков в Молдавии - РИА Новости, 18.04.2025

В РПЦ заявили о массовых допросах православных клириков в Молдавии

Власти Молдавии допросили десятки православных клириков за последние несколько дней, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:57:00+03:00

2025-04-18T17:57:00+03:00

2025-04-18T18:33:00+03:00

молдавия

задержание архиепископа маркелла в молдавии

в мире

русская православная церковь

иерусалим

кишинев

николай балашов

московский патриархат

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Власти Молдавии допросили десятки православных клириков за последние несколько дней, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов."Подвергались допросам десятки клириков различных епархий Православной церкви Молдовы. Видимо, в понимании молдавских властей свобода вероисповедания существует лишь для тех, кто ходит в "правильную" церковь так называемой Бессарабской митрополии, подразделения Румынского патриархата. Вот такой "путь в Европу", — сказал он.По словам Балашова, в последнее время официальный Кишинев только ужесточает давление на духовенство Православной церкви Молдавии, стремясь разрушить ее канонические взаимоотношения с Московским патриархатом и православным миром в целом.Протоиерей также обратил внимание, что в протоколе, который выдали архиепископу Бельцкому и Фалештскому Маркеллу, указано, что при обыске у него не нашли ничего противозаконного. Накануне молдавские власти фактически не позволили владыке вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем: его подвергли тщательной проверке в аэропорту Кишинева, из-за чего он не успел на рейс.Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.

https://ria.ru/20250418/markell-2012110910.html

https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html

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молдавия

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кишинев

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