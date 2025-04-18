В РПЦ заявили о массовых допросах православных клириков в Молдавии
Власти Молдавии за последние дни допросили десятки клириков православной церкви
Православный крест . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Власти Молдавии допросили десятки православных клириков за последние несколько дней, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
"Подвергались допросам десятки клириков различных епархий Православной церкви Молдовы. Видимо, в понимании молдавских властей свобода вероисповедания существует лишь для тех, кто ходит в "правильную" церковь так называемой Бессарабской митрополии, подразделения Румынского патриархата. Вот такой "путь в Европу", — сказал он.
По словам Балашова, в последнее время официальный Кишинев только ужесточает давление на духовенство Православной церкви Молдавии, стремясь разрушить ее канонические взаимоотношения с Московским патриархатом и православным миром в целом.
Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть РПЦ. Объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в республике действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) не раз выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Протоиерей также обратил внимание, что в протоколе, который выдали архиепископу Бельцкому и Фалештскому Маркеллу, указано, что при обыске у него не нашли ничего противозаконного.
Накануне молдавские власти фактически не позволили владыке вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем: его подвергли тщательной проверке в аэропорту Кишинева, из-за чего он не успел на рейс.
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской и Бессарабской митрополий.
Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.