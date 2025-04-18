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В РПЦ заявили о массовых допросах православных клириков в Молдавии - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
17:57 18.04.2025 (обновлено: 18:33 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012150156.html
В РПЦ заявили о массовых допросах православных клириков в Молдавии
В РПЦ заявили о массовых допросах православных клириков в Молдавии - РИА Новости, 18.04.2025
В РПЦ заявили о массовых допросах православных клириков в Молдавии
Власти Молдавии допросили десятки православных клириков за последние несколько дней, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:57:00+03:00
2025-04-18T18:33:00+03:00
молдавия
задержание архиепископа маркелла в молдавии
в мире
русская православная церковь
иерусалим
кишинев
николай балашов
московский патриархат
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Власти Молдавии допросили десятки православных клириков за последние несколько дней, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов."Подвергались допросам десятки клириков различных епархий Православной церкви Молдовы. Видимо, в понимании молдавских властей свобода вероисповедания существует лишь для тех, кто ходит в "правильную" церковь так называемой Бессарабской митрополии, подразделения Румынского патриархата. Вот такой "путь в Европу", — сказал он.По словам Балашова, в последнее время официальный Кишинев только ужесточает давление на духовенство Православной церкви Молдавии, стремясь разрушить ее канонические взаимоотношения с Московским патриархатом и православным миром в целом.Протоиерей также обратил внимание, что в протоколе, который выдали архиепископу Бельцкому и Фалештскому Маркеллу, указано, что при обыске у него не нашли ничего противозаконного. Накануне молдавские власти фактически не позволили владыке вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем: его подвергли тщательной проверке в аэропорту Кишинева, из-за чего он не успел на рейс.Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.
https://ria.ru/20250418/markell-2012110910.html
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молдавия
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молдавия, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире, русская православная церковь, иерусалим, кишинев, николай балашов, московский патриархат, евгения гуцул, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл
Молдавия, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, В мире, Русская православная церковь, Иерусалим, Кишинев, Николай Балашов, Московский Патриархат, Евгения Гуцул, Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, Религия
В РПЦ заявили о массовых допросах православных клириков в Молдавии

Власти Молдавии за последние дни допросили десятки клириков православной церкви

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Власти Молдавии допросили десятки православных клириков за последние несколько дней, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
"Подвергались допросам десятки клириков различных епархий Православной церкви Молдовы. Видимо, в понимании молдавских властей свобода вероисповедания существует лишь для тех, кто ходит в "правильную" церковь так называемой Бессарабской митрополии, подразделения Румынского патриархата. Вот такой "путь в Европу", — сказал он.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Владыка Маркелл планирует вылететь в пятницу в Иерусалим, сообщил источник
Вчера, 16:21
По словам Балашова, в последнее время официальный Кишинев только ужесточает давление на духовенство Православной церкви Молдавии, стремясь разрушить ее канонические взаимоотношения с Московским патриархатом и православным миром в целом.

Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть РПЦ. Объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в республике действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) не раз выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.

Протоиерей также обратил внимание, что в протоколе, который выдали архиепископу Бельцкому и Фалештскому Маркеллу, указано, что при обыске у него не нашли ничего противозаконного.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РПЦ: задержание архиепископа Маркелла нарушает религиозную свободу
Вчера, 13:50
Накануне молдавские власти фактически не позволили владыке вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем: его подвергли тщательной проверке в аэропорту Кишинева, из-за чего он не успел на рейс.

В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской и Бессарабской митрополий.

Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
УВКПЧ ООН прокомментировало задержание архиепископа Маркелла
Вчера, 13:54
 
РелигияМолдавияЗадержание архиепископа Маркелла в МолдавииВ миреРусская православная церковьИерусалимКишиневНиколай БалашовМосковский ПатриархатЕвгения ГуцулАрхиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
 
 
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