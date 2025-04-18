https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012115597.html

Клирик в Кишиневе назвал срыв поездки за Благодатным огнем актом устрашения

Клирик в Кишиневе назвал срыв поездки за Благодатным огнем актом устрашения - РИА Новости, 18.04.2025

Клирик в Кишиневе назвал срыв поездки за Благодатным огнем актом устрашения

Клирик Свято-Георгиевской церкви в Кишиневе Виталий Шинкарь заявил, что фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:29:00+03:00

2025-04-18T16:29:00+03:00

2025-04-18T18:07:00+03:00

религия

молдавия

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в мире

архиепископ бельцкий и фалештский маркелл

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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Клирик Свято-Георгиевской церкви в Кишиневе Виталий Шинкарь заявил, что фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является публичной поркой для устрашения всех остальных священнослужителей, сообщает телеканал "Первый в Молдове". Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. "Это самое обычное, банальное и тупое устрашение, потому что владыка Маркелл является епископом и возглавляет свою Епархию, и его пример – это публичная порка для устрашения всех остальных… Это переход к фашизму. У нас есть генеральная линия, мы (власть - ред.) знаем, как надо, и при помощи страха мы заставим вас в нее поверить", - приводит телеканал слова Шинкаря. Клирик подчеркнул, что это делается и для того, чтобы священнослужители хорошо подумали, прежде, чем выезжать из страны, даже на отдых. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему долгую проверку перед вылетом. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/moldavija-2012040688.html

https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html

https://ria.ru/20250418/shor-2012059286.html

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молдавия, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл