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Симоньян обвинила Кишинев в издевательствах над православной церковью - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
13:25 18.04.2025 (обновлено: 14:41 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012054497.html
Симоньян обвинила Кишинев в издевательствах над православной церковью
Симоньян обвинила Кишинев в издевательствах над православной церковью - РИА Новости, 18.04.2025
Симоньян обвинила Кишинев в издевательствах над православной церковью
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя в Telegram-канале фактический срыв поездки... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:25:00+03:00
2025-04-18T14:41:00+03:00
религия
молдавия
израиль
кишинев
маргарита симоньян
русская православная церковь
румынская православная церковь
архиепископ бельцкий и фалештский маркелл
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя в Telegram-канале фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль, написала, что молдавские власти дошли до издевательств над православной церковью.Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь за Благодатным огнем."Власти Молдавии дошли до издевательств над православной церковью — без причин задержали архиепископа Маркелла, который должен был лететь в Иерусалим за Благодатным огнем. В аэропорту у него отобрали паспорт и обыскивали, пока самолет без него не улетел в Израиль", — отметила Симоньян.По ее мнению, подобные действия напоминают гонения на РПЦ."Знакомая схема гонений на Русскую православную церковь. И методички все те же. Что дальше? Рейды в храмах? Аресты священников? От "президентки" нетрадиционной ориентации, защищающей истинно "европейские ценности", можно ожидать чего угодно", — добавила медиаменеджер.В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий. Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
https://ria.ru/20250418/moldavija-2011975308.html
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012013673.html
https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012045401.html
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молдавия, израиль, кишинев, маргарита симоньян, русская православная церковь, румынская православная церковь, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл, задержание архиепископа маркелла в молдавии
Религия, Молдавия, Израиль, Кишинев, Маргарита Симоньян, Русская православная церковь, Румынская православная церковь, Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии
Симоньян обвинила Кишинев в издевательствах над православной церковью

Симоньян: молдавские власти дошли до издевательств над православной церковью

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя в Telegram-канале фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль, написала, что молдавские власти дошли до издевательств над православной церковью.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь за Благодатным огнем.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Молдавская оппозиция назвала срыв поездки архиепископа в Израиль актом духовного террора
Вчера, 09:49
"Власти Молдавии дошли до издевательств над православной церковью — без причин задержали архиепископа Маркелла, который должен был лететь в Иерусалим за Благодатным огнем. В аэропорту у него отобрали паспорт и обыскивали, пока самолет без него не улетел в Израиль", — отметила Симоньян.
По ее мнению, подобные действия напоминают гонения на РПЦ.
"Знакомая схема гонений на Русскую православную церковь. И методички все те же. Что дальше? Рейды в храмах? Аресты священников? От "президентки" нетрадиционной ориентации, защищающей истинно "европейские ценности", можно ожидать чего угодно", — добавила медиаменеджер.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Додон прокомментировал срыв поездки архиепископа Маркелла в Израиль
Вчера, 11:34
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий.
Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
"Произвол". Архиепископ Севастийский осудил срыв поездки представителя МПЦ
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РелигияМолдавияИзраильКишиневМаргарита СимоньянРусская православная церковьРумынская православная церковьАрхиепископ Бельцкий и Фалештский МаркеллЗадержание архиепископа Маркелла в Молдавии
 
 
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