https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012054497.html

Симоньян обвинила Кишинев в издевательствах над православной церковью

Симоньян обвинила Кишинев в издевательствах над православной церковью - РИА Новости, 18.04.2025

Симоньян обвинила Кишинев в издевательствах над православной церковью

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя в Telegram-канале фактический срыв поездки... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:25:00+03:00

2025-04-18T13:25:00+03:00

2025-04-18T14:41:00+03:00

религия

молдавия

израиль

кишинев

маргарита симоньян

русская православная церковь

румынская православная церковь

архиепископ бельцкий и фалештский маркелл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_90d55fa28a2a4c5f0bf0c8b3a78533ba.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя в Telegram-канале фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль, написала, что молдавские власти дошли до издевательств над православной церковью.Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь за Благодатным огнем."Власти Молдавии дошли до издевательств над православной церковью — без причин задержали архиепископа Маркелла, который должен был лететь в Иерусалим за Благодатным огнем. В аэропорту у него отобрали паспорт и обыскивали, пока самолет без него не улетел в Израиль", — отметила Симоньян.По ее мнению, подобные действия напоминают гонения на РПЦ."Знакомая схема гонений на Русскую православную церковь. И методички все те же. Что дальше? Рейды в храмах? Аресты священников? От "президентки" нетрадиционной ориентации, защищающей истинно "европейские ценности", можно ожидать чего угодно", — добавила медиаменеджер.В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий. Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20250418/moldavija-2011975308.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012013673.html

https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012045401.html

молдавия

израиль

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, израиль, кишинев, маргарита симоньян, русская православная церковь, румынская православная церковь, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл, задержание архиепископа маркелла в молдавии