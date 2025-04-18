Симоньян обвинила Кишинев в издевательствах над православной церковью
Симоньян: молдавские власти дошли до издевательств над православной церковью
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя в Telegram-канале фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль, написала, что молдавские власти дошли до издевательств над православной церковью.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь за Благодатным огнем.
"Власти Молдавии дошли до издевательств над православной церковью — без причин задержали архиепископа Маркелла, который должен был лететь в Иерусалим за Благодатным огнем. В аэропорту у него отобрали паспорт и обыскивали, пока самолет без него не улетел в Израиль", — отметила Симоньян.
По ее мнению, подобные действия напоминают гонения на РПЦ.
"Знакомая схема гонений на Русскую православную церковь. И методички все те же. Что дальше? Рейды в храмах? Аресты священников? От "президентки" нетрадиционной ориентации, защищающей истинно "европейские ценности", можно ожидать чего угодно", — добавила медиаменеджер.
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской, а также Бессарабской митрополий.
Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.