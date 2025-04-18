Рейтинг@Mail.ru
Додон прокомментировал срыв поездки архиепископа Маркелла в Израиль - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:34 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012013673.html
Додон прокомментировал срыв поездки архиепископа Маркелла в Израиль
Додон прокомментировал срыв поездки архиепископа Маркелла в Израиль - РИА Новости, 18.04.2025
Додон прокомментировал срыв поездки архиепископа Маркелла в Израиль
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон назвал актом террора против православной веры фактический срыв поездки архиепископа... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:34:00+03:00
2025-04-18T11:34:00+03:00
религия
молдавия
игорь додон
майя санду
русская православная церковь
румынская православная церковь
израиль
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png
КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон назвал актом террора против православной веры фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь. "Вчера произошел вопиющий инцидент — архиепископу Маркеллу запретили вылететь из страны в Иерусалим за Благодатным огнем. Такого в современной истории Молдовы еще не было… Произошедшее вчера — это акт террора против нашей православной веры, против всех православных верующих нашей страны. Подобное не позволили бы себе даже самые заклятые атеисты. Но Бог палкой не бьет, Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и иже с ней", - заявил Додон на брифинге. Он также предположил, что это месть руководства страны Владыке Маркеллу за его критику в их адрес. "Кроме того, мы все помним, как вместе с другими служителями церкви Маркелл воспротивился поглощению Митрополии Молдовы Митрополией Бессарабии, и за это тоже попал в список "неугодных" Майе Санду и ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.)", - пояснил Додон. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти, точку зрения на политические события в стране власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Православная церковь Молдавии, являясь самоуправляемой частью Русской православной церкви, объединяет 70% населения Молдовы и Приднестровья, включая около 1,3 тысячи приходов. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и примерно 10-20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление по поводу отсутствия диалога между властями и Молдавской православной церковью.
https://ria.ru/20250418/moldavija-2011975308.html
https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html
https://ria.ru/20240830/moldaviya-1969496839.html
молдавия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_182:0:2566:1788_1920x0_80_0_0_a67360c8e49c3b2395362cb8078d7068.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, игорь додон, майя санду, русская православная церковь, румынская православная церковь, израиль, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
Религия, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Русская православная церковь, Румынская православная церковь, Израиль, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
Додон прокомментировал срыв поездки архиепископа Маркелла в Израиль

Додон назвал срыв поездки архиепископа Маркелла в Израиль актом террора

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон назвал актом террора против православной веры фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль
09:49
"Вчера произошел вопиющий инцидент — архиепископу Маркеллу запретили вылететь из страны в Иерусалим за Благодатным огнем. Такого в современной истории Молдовы еще не было… Произошедшее вчера — это акт террора против нашей православной веры, против всех православных верующих нашей страны. Подобное не позволили бы себе даже самые заклятые атеисты. Но Бог палкой не бьет, Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и иже с ней", - заявил Додон на брифинге.
Он также предположил, что это месть руководства страны Владыке Маркеллу за его критику в их адрес. "Кроме того, мы все помним, как вместе с другими служителями церкви Маркелл воспротивился поглощению Митрополии Молдовы Митрополией Бессарабии, и за это тоже попал в список "неугодных" Майе Санду и ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.)", - пояснил Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла
09:42
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти, точку зрения на политические события в стране власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Православная церковь Молдавии, являясь самоуправляемой частью Русской православной церкви, объединяет 70% населения Молдовы и Приднестровья, включая около 1,3 тысячи приходов. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и примерно 10-20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление по поводу отсутствия диалога между властями и Молдавской православной церковью.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Санду опровергла сообщения о планах по запрету Православной церкви Молдавии
30 августа 2024, 14:46
 
РелигияМолдавияИгорь ДодонМайя СандуРусская православная церковьРумынская православная церковьИзраильВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала