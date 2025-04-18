https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012013673.html

Додон прокомментировал срыв поездки архиепископа Маркелла в Израиль

Додон прокомментировал срыв поездки архиепископа Маркелла в Израиль - РИА Новости, 18.04.2025

Додон прокомментировал срыв поездки архиепископа Маркелла в Израиль

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон назвал актом террора против православной веры фактический срыв поездки архиепископа... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:34:00+03:00

2025-04-18T11:34:00+03:00

2025-04-18T11:34:00+03:00

религия

молдавия

игорь додон

майя санду

русская православная церковь

румынская православная церковь

израиль

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png

КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон назвал актом террора против православной веры фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь. "Вчера произошел вопиющий инцидент — архиепископу Маркеллу запретили вылететь из страны в Иерусалим за Благодатным огнем. Такого в современной истории Молдовы еще не было… Произошедшее вчера — это акт террора против нашей православной веры, против всех православных верующих нашей страны. Подобное не позволили бы себе даже самые заклятые атеисты. Но Бог палкой не бьет, Майя Санду (президент Молдавии – ред.) и иже с ней", - заявил Додон на брифинге. Он также предположил, что это месть руководства страны Владыке Маркеллу за его критику в их адрес. "Кроме того, мы все помним, как вместе с другими служителями церкви Маркелл воспротивился поглощению Митрополии Молдовы Митрополией Бессарабии, и за это тоже попал в список "неугодных" Майе Санду и ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.)", - пояснил Додон. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти, точку зрения на политические события в стране власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Православная церковь Молдавии, являясь самоуправляемой частью Русской православной церкви, объединяет 70% населения Молдовы и Приднестровья, включая около 1,3 тысячи приходов. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и примерно 10-20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление по поводу отсутствия диалога между властями и Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20250418/moldavija-2011975308.html

https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html

https://ria.ru/20240830/moldaviya-1969496839.html

молдавия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, игорь додон, майя санду, русская православная церковь, румынская православная церковь, израиль, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)